Erdemli Müftülüğünden yaşlıların evlerine sıcak yemek

Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde 81 ilde oluşturulan '65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' , Erdemli’de hizmet vermeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için Erdemli Müftülüğü Aşevi yemek dağıtımına başladı.

Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, "Erdemli Müftülüğümüzün koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Erdemli Din Gönüllüleri Derneğimiz ile birlikte 2015 yılından itibaren yapmış olduğumuz aşevi hizmetini korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımızın evlerine üç çeşit sıcak yemek götürerek devam ettiriyoruz" dedi.

Bu çerçevede, her mahalledeki din görevlilerini görev mahallinde koordinatör olarak görevlendirdiklerini söyleyen Eranay, "Bu görevlilerimiz öncelikle görev yerlerinde bulunan 65 yaş üstü bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılarımızın tespitlerini yaptılar. Tespiti yapılan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Vefa Sosyal Destek Grubunu bilgilendirerek ihtiyaçların yerine getirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sıkıntılı süreci birbirimize destek olarak aşacağımıza inanıyoruz" diyen Erenay, "Devletimizin almış olduğu tedbirlere riayet edildiği takdirde daha çabuk hayatımızın normale döneceğini düşünüyorum. Her kayıp sen, ben veya sevdiklerimizden birisi olabilir. Önemli olan sayılar değil, sevdiklerimizle birlikte yaşayacağımız hayat. Onun için ricamız, evde kal sağlıklı kal" şeklinde konuştu.

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