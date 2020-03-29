(Görüntülü) MERSİN - Pazarda 3 metre kuralına denetim

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Pazarda 3 metre kuralına denetim



MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulan semt pazarlarını denetleyen zabıta ekipleri, pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, mutlaka eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, Akdeniz ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimlerde bulunuyor. Zabıta ekipleri, alışveriş pazarı dışında kurulan seyyar satış tezgahlarını da kaldırıyor.

Alışveriş pazarlarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla, her bir pazar tezgahı arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesini denetleyen zabıta ekipleri, ayrıca, pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanımlarını da denetliyor, eldiven ve maske kullanmayan esnaflara uyarılar yapıyor.

Korona virüs salgının önlenmesi ve kişisel hijyen tedbirlerinin alınması konusunda, pazara gelen vatandaşları da bilgilendiren Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, pazara gelirken eldiven ve maske kullanmalarını, sosyal mesafelerini mutlaka korumaları yönünde ikazlarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-03-29 15:25:20



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