Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Efendi ERKAYIRAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.
Merkez Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri zarar gördü. Tarım arazilerinde oluşan zararın tespitinin daha sonra yapılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Efendi ERKAYIRAN
2020-03-29 20:52:37
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