Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

DHA

Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu


Efendi ERKAYIRAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.
Merkez Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri zarar gördü. Tarım arazilerinde oluşan zararın tespitinin daha sonra yapılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Efendi ERKAYIRAN
2020-03-29 20:52:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ...
Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ...
(Görüntülü) MERSİN - Pazarda 3 metre kuralına denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - Pazarda 3 metre kuralına denetim
Akdeniz Belediyesi zabıtası pazar yerlerinde 3 metre kuralını denetledi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi zabıtası pazar yerlerinde 3 metre ...
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs kararları
YEREL HABERLER Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs ...
Erdemli Müftülüğünden yaşlıların evlerine sıcak yemek
YEREL HABERLER Erdemli Müftülüğünden yaşlıların evlerine sıcak yemek
Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor
YEREL HABERLER Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor
Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik yemek üretiliyor
YEREL HABERLER Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik ...
Ekmekte virüs önlemi
YEREL HABERLER Ekmekte virüs önlemi
(Görüntülü) MERSİN - Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - Düğün fotoğrafçılarına ...
Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
(Görüntülü) Seferler durdu, otogar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seferler durdu, otogar boş kaldı
Karantina yurdunda doğum yaptı
YEREL HABERLER Karantina yurdunda doğum yaptı
Seferler durdu, otogar boş kaldı
YEREL HABERLER Seferler durdu, otogar boş kaldı
Mersin’de iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de iş kazası: 1 yaralı
Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı
YEREL HABERLER Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı
Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi
İl İdare Kurulu ve Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl İdare Kurulu ve Pandemi Koordinasyon Kurulu ...
(Görüntülü) Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maske
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin ...
8 bin 835 vatandaşın ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı
YEREL HABERLER 8 bin 835 vatandaşın ihtiyacı Vefa Sosyal Destek ...
Misket büyüklüğündeki dolu meyve bahçelerini vurdu Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmurla birlikte aralıklarla yaklaşık 20 dakika yağan dolu çiçeklenme dönemindeki ağaçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Misket büyüklüğündeki dolu meyve bahçelerini ...
Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maske
YEREL HABERLER Tarsuslu tekstilciden ücretsiz 30 bin maske
(Görüntülü) Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı
KKTC´den getirilen 141 vatandaş, Karaman´da karantinaya alınacak
YEREL HABERLER KKTC´den getirilen 141 vatandaş, Karaman´da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X