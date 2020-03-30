Mersin'de şiddetli dolu yağışı Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin'de şiddetli dolu yağışı Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu

İHA

Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde ve çağla haldeki meyvelerde hasara yol açtı. Yoğun dolu yağışı sebebiyle bazı mahallelerde adeta karı andıran manzaralar oluştu.

Mersin'de şiddetli dolu yağışı Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu

Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde ve çağla haldeki meyvelerde hasara yol açtı. Yoğun dolu yağışı sebebiyle bazı mahallelerde adeta karı andıran manzaralar oluştu.
Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer, Çeşmeli, Hacıhalilarpaç, Sıraç, Sinap ve Karayakup mahalleleri ile Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu çiçek ve filizlenme dönemindeki limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde, çağla haldeki kayısı ve erikler de hasara yol açtı. Dolunun yoğun olarak etkili olduğu Sarıyer Mahallesinde yollar ve sokaklarda dolu adeta kar manzaraları oluşturdu.
Limon bahçesinde dolu sonrası hasar oluşan üreticilerden Fatma Demiraslan, "Allah'tan geldi, zararımız büyük" dedi.
Demiraslan, "Ağaçta çiçek kalmadı, yapraklarını çırptı, perişan haldeyiz. Bu mevkide limon kalmadı, kar yağmış gibi yağdı. Dolu kabuğu soyulmuş fındık gibi, nohut büyüklüğünde yağdı" diye konuştu.
Limon ve kayısı ağaçları zarar gören Osman Demirtaş da, "Filizler çiçekler döküldü. Bu yıl bu ağaçlardan mahsul almamız zor. Ne yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Sarıyer Mahalle Muhtarı Bekir Demiraslan, "Bizim mahallemizde zarar gören az bir bahçe değil 2 bin dönüm. Bu yıl gittiği gibi gelecek yılı da etkileyecek. Bölgemizde özellikle limon yetiştiriliyor ve limon ağaçlarının yaprağı, filizi, çiçeği yere indi. Hasar haddinden fazla" dedi.
Yağışın etkili olduğu Çeşmeli ve Tece'de adeta kar manzaraları oluştu. Çocuklar ise sokağın kar yağmış gibi beyaz örtüye bürünmesinin şaşkınlığını yaşadı. Çocuklar dolunun aniden ve hızlı yağdığını, 10 dakika kadar sürdüğünü belirttiler.
Dolu yağışından oluşan hasarın belirlenmesi için ilçe tarım ve orman müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar ...
10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste
(Görüntülü) Göksü deltasında yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göksü deltasında yangın
Mersin'de Ramsar Sözleşmesi´yle korunan deltada yangın
YEREL HABERLER Mersin'de Ramsar Sözleşmesi´yle korunan deltada ...
Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltasında yangın ...
Mersin’de polis, Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ateşlerini ölçtü
YEREL HABERLER Mersin’de polis, Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ...
Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu
YEREL HABERLER Mersin´de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu
Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlatırken kayalıktan düştü, itfaiye ...
Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ...
(Görüntülü) MERSİN - Pazarda 3 metre kuralına denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - Pazarda 3 metre kuralına denetim
Akdeniz Belediyesi zabıtası pazar yerlerinde 3 metre kuralını denetledi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi zabıtası pazar yerlerinde 3 metre ...
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs kararları
YEREL HABERLER Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs ...
Erdemli Müftülüğünden yaşlıların evlerine sıcak yemek
YEREL HABERLER Erdemli Müftülüğünden yaşlıların evlerine sıcak yemek
Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor
YEREL HABERLER Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor
Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik yemek üretiliyor
YEREL HABERLER Mersin'deki belediye aşhanesinde günlük 6 bin kişilik ...
Ekmekte virüs önlemi
YEREL HABERLER Ekmekte virüs önlemi
(Görüntülü) MERSİN - Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN - Düğün fotoğrafçılarına ...
Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER Düğün fotoğrafçılarına koronavirüs etkisi
(Görüntülü) Seferler durdu, otogar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seferler durdu, otogar boş kaldı
Karantina yurdunda doğum yaptı
YEREL HABERLER Karantina yurdunda doğum yaptı
Seferler durdu, otogar boş kaldı
YEREL HABERLER Seferler durdu, otogar boş kaldı
Mersin’de iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de iş kazası: 1 yaralı
Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı
YEREL HABERLER Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı
Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Erdemli'de dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X