Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı

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Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA, (Mersin), (DHA)MERSİN´de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.

Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2020-03-30 09:30:45



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