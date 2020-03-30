Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler



Mithat ÜNAL/ANAMUR/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evin giriş kısmını branda ile kapatarak kahveye dönüştüren 9 kişiye 9 bin TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlı ekipleri, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesi'nde bir evin önünün branda ile kapatıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, evin önünün brandayla kapatılarak kahveye dönüştürüldüğünü tespit etti. Burada oyun oynayan 8 kişi ile ev sahibine toplam 9 bin TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-03-30 13:10:01



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