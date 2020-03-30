Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür

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Mersin Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup hafta sonu dışarıya çıkmayan vatandaşlara drone ile çekilmiş boş sokakların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Mersinliler, tüm dünyayı etkisi altına alına korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına uyarak hafta sonunda dışarı çıkmadı. Mersin Emniyet Müdürlüğü de şehrin birçok noktasından drone ile görüntü çekerek, boş sokak ve caddeleri kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mersin Emniyet Müdürlüğü, 'evde kal' çağrılarına uyan Mersinlilere teşekkür etti.

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