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Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi

İHA

Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi

Erdemli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilçedeki pazar yerlerini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerini periyodik olarak dezenfekte ettiklerini söyledi.
Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (COVID19) mücadele çalışmaları kapsamında kapalı pazar yerlerinin dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyenik solüsyonla pazar yerlerinin temizliğini yaparken, ilçe genelinde cadde, sokaklar, parklar, otobüs durakları, vatandaşların direkt etkileşim içerisine girdikleri her noktada periyodik olarak dezenfekte işlemini sürdürüyor.

“Bu virüs belasını el birliği ile aşacağız”
Başkan Tollu, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreci çok dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirelim istiyoruz. Bu vesileyle de gece gündüz toplumun sağlığı için mesai harcayan personellerime teşekkürlerimi iletiyorum. Amacımız, Erdemlimizde topyekun önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız’’ dedi.
Öte yandan, belediye tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara el dezenfektan kutuları yerleştirilirken, cadde ve sokaklarda gezen belediye ve zabıta ekipleri de anonslarla vatandaşlara hijyen ve kısıtlamalar konusunda uyarılarını sürdürüp, "evde kal" çağrısı yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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