Tarsus’ta yerel gazetelerden küçülme kararı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yerel basın küçülme kararı aldı.

Tarsus’taki Ekspres, Yenises ve Yeni Doğuş gazeteleri dönüşümlü olarak haftada 6 gün içinde 2’şer gün yayın yapacak. Karara Basın İlan Kurumu da onay verdi.

Akdeniz gazetesi de ‘Yaşanan bu süreçten dolayı basılı gazetemizin yayınına bir süreliğine de olsa ara vermek zorunda kaldık’ diye açıklama yaptı.

Salı ve Cuma basılan Akdeniz 27 Mart 2020 Cuma günü çıkmadı.

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