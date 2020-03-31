Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var

DHA

Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var


Mustafa ERCANSoner AYDINMehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını C vitamini deposu olan narenciyeye talebi artırdı. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, limon tüketiminin beklediklerinin üzerinde seyrettiğini ama piyasaya verecekleri ürünlerinin mevcut olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs, limona olan talebi artırdı. Uzmanların özellikle 'C vitamini tüketin' çağrıları üzerine vatandaşlar limona yöneldi. Limona olan talep artınca, fiyatlarda da yükseliş gözlemlendi. Erdemli ilçesinde kısa süre öncesine kadar kilosu 2 TL'ye hasat edilen limonun fiyatı, talebin artmasıyla dalında 5 TL'ye, halde ise 7 TL'ye kadar yükseldi. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, limon tüketiminin beklediklerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Limonun her mevsim tercih edilen bir ürün olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Limon C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklık direncimizi artırıyor. Bilim insanları da biz de limonun tüketilmesini öneriyoruz. Çukurova bölgemizde de narenciye ürünlerine sahibiz. Üretimimiz sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Narenciyede dünyada önemli bir yerdeyiz. Şu an mevsim sonuna yaklaşıktık ama piyasaya vereceğimiz ürünler elimizde mevcut. Vatandaşlarımız endişelenmesin" dedi.
'FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Limonun bazı bölgelerde fahiş fiyata satılmasını değerlendiren Kaçmaz, "Sadece limonda değil birçok tarım ürününde bu sorunu yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye nasıl ulaştırabiliriz onu düşünüyoruz. Amacımız, hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin daha ucuza ürün alması. Bu doğrultuda çalışma yapıyoruz ama ne yazık ki arada bir çok aracı olduğundan fiyatlar zaman zaman fahiş noktalara yükseliyor. Biz de bunun önüne geçmek için kooperatifçilik üzerinde çalışıyoruz. Diğer yandan da ihracat sektörünün etkilenmemesi gerekiyor. Bu doğrultuda da planlarımızı yaptık" diye konuştu.
'KİMSE ENDİŞELENMESİN'
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de, limonda hasadın sonuna geldiklerini, dalında 4-5 TL'den satılan limonun kilogramının büyük kentlerde 15 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti. Şahin, şöyle devam ettti:
"Limon fiyatları artınca hemen ihracata kısıtlamalar ve ihracata yasaklamalar geliyor. Limonda sıkıntımız yok. Fiyatlar artınca limonun ihracat kapılarının kapanması üreticiler için handikap olur. Erdemli'de soğuk havada ve depolarda iç piyasaya ve ihracata yetecek kadar limonumuz mevcut. İlçemizde 10 limon paketleme fabrikalarımız var. Bu fabrikalar her gün çalışıyor. Eğer, ihracat kapıları kapanırsa üreticilerimiz ve tüccarlarımız perişan olur. Biz limon ihracatının kapanmasını istemiyoruz. Kim ne kadar limon isterse gönderebiliriz. Yılda 450 bin ton limonun üretildiği Erdemli'de halen yaklaşık olarak 250 bin ton limon muhafaza edilmektedir. Kimsenin endişelenmesini istemiyoruz."
'LİMONUN KİLOSU 7 TL'YE MAL OLUYOR'
Erdemli'de üretici ve aynı zamanda limon paketleme fabrikası sahibi Erdoğan Yaşar ise, şunları kaydetti:
"Bu yıl üreticinin yüzü biraz olsun güldü. Şu anda dalında 45 TL'den alınan limonlar fabrikalara gelip işlendikten sonra 7 TL'ye mal ediliyor ve gönderiliyor. İlçemizde limon sıkıntısı yok. Hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek kadar limonlarımız var. Bizim isteğimiz ihracat kapılarının kapanmaması. İhracata da limon göndermeliyiz. İhracata mal göndermezsek ülkemize döviz girdisi de yapamayız. Üreticilerimiz de sıkıntıya düşer."
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-03-31 09:23:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şeker’den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış
YEREL HABERLER Başkan Şeker’den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin ...
Tarsus’ta yerel gazetelerden küçülme kararı
YEREL HABERLER Tarsus’ta yerel gazetelerden küçülme kararı
(Görüntülü) Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anamur'da alışveriş merkezlerine ...
Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı
(Görüntülü) 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp ...
75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
Gülnarlı kadınlar maske üretiyor
YEREL HABERLER Gülnarlı kadınlar maske üretiyor
Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi
Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler
YEREL HABERLER Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler
Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür
YEREL HABERLER Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu ...
(Görüntülü) Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emniyetten evde kalan Mersinlilere ...
Erdemli Belediyesinden 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden 'evde kal' uyarısı
Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
YEREL HABERLER Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve ...
Evini kahvehaneye çeviren şahsa ceza
YEREL HABERLER Evini kahvehaneye çeviren şahsa ceza
Hırsızlar ilçeyi elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Hırsızlar ilçeyi elektriksiz bıraktı
Belediye otobüslerinde tüm tedbirler alındı
YEREL HABERLER Belediye otobüslerinde tüm tedbirler alındı
(Görüntülü) Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anamur D-400 karayolunda koronavirüs ...
(Görüntülü) 10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste
YEREL HABERLER (Görüntülü) 10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel ...
Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere anonslarla ‘evde kal’ çağrısı yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, Mersinlilere ...
Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Trafo kabloları çalındı, evden çıkamayanlar ...
Mersin'de şiddetli dolu yağışı Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu sebebiyle hasarlar oluştu Dolu limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ile çağla haldeki meyvelere zarar verdi Bazı bölgelerde karı andıran manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli dolu yağışı Erdemli ve Mezitli ...
10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Çetin'den koronavirüse özel beste

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X