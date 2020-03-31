Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde Kaymakam Muammer Köken'in himayelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında yer alan din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Mersin’in Mut ilçesinde Kaymakam Muammer Köken’in himayelerinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarında yer alan din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, her zaman milletin hizmetinde olduklarını, ilçe müftülüğündeki bütün görevlilerle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlara hizmet götürmenin İslami ve insani görevleri olduğunu söyledi. Öztürk, "Millet olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde hepimiz yapılan uyarıları dikkate alarak bir birimize destek ve yardımcı olmalıyız. Kendimize ve başkalarına iyilik için evde kalmalıyız. En zor zamanlarda bile mihrap ve minberini boş bırakmayan, okudukları sala ve yaptıkları dualarla milletimizi manevi açıdan motive eden din görevlilerimize, diğer kurum ve kuruluşlardan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan tüm görevlilere teşekkür ederim” dedi.
Kaymakamı Muammer Köken ise, “Vefa Sosyal Destek Grubunda”ki din görevlilerinin, vatandaşlara verdikleri maddi ve fiziki hizmetlerin yanında, onlara manevi moral ve motivasyon desteğinde de bulunduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse karşı psikososyal destek hattı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı psikososyal destek hattı
Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz programı'
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz ...
Başkan Gültak, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Milli Dayanışma Kampanyasına bir ...
(Görüntülü) Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
YEREL HABERLER (Görüntülü) Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı ...
Başkan Tollu'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
96 yaşındaki anne ile kızından örnek davranış Mersin'de 96 yaşındaki Mediha Erdener ile 65 yaşındaki kızı, gönüllü olarak maske üretmeye başladı Şimdiye kadar 500'e yakın maske dikip belediyeye teslim eden anne ile kızı, görenlerin duyanların takdirini topluyor
YEREL HABERLER 96 yaşındaki anne ile kızından örnek ...
Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
YEREL HABERLER Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
Başkan Şeker’den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış
YEREL HABERLER Başkan Şeker’den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin ...
Tarsus’ta yerel gazetelerden küçülme kararı
YEREL HABERLER Tarsus’ta yerel gazetelerden küçülme kararı
(Görüntülü) Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anamur'da alışveriş merkezlerine ...
Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı
(Görüntülü) 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp ...
75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
Gülnarlı kadınlar maske üretiyor
YEREL HABERLER Gülnarlı kadınlar maske üretiyor
Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erdemli’de pazar yerleri dezenfekte edildi
Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı
Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler
YEREL HABERLER Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler
Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu teşekkür
YEREL HABERLER Mersin Emniyeti'nden evde kalan vatandaşlara videolu ...
(Görüntülü) Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emniyetten evde kalan Mersinlilere ...
Erdemli Belediyesinden 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden 'evde kal' uyarısı
Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
YEREL HABERLER Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve ...
Evini kahvehaneye çeviren şahsa ceza
YEREL HABERLER Evini kahvehaneye çeviren şahsa ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X