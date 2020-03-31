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Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıyor

İHA

– Akdeniz Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara el dezenfektanı dağıtmaya başladı.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıyor

– Akdeniz Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara el dezenfektanı dağıtmaya başladı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek, toplum sağlığını koruyup sürdürmek amacıyla salgınla mücadele çalışmaları ilçede kesintisiz devam ediyor. Akdeniz ilçe genelinde arazözler ve mobil ekipler eliyle gerçekleşen ilaçlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla şimdi de virüs ve bakterilere karşı elleri dezenfekte etmekte kullanılan jeller şişelere dolduruluyor. Etiketlenip paketlenen dezenfeksiyon özelliğe sahip jel dolu şişeler, beraberinde 1 litrelik çamaşır suyu ile kolilere konuyor ve bu ürünleri bulmakta veya almakta güçlük çeken vatandaşlara ulaştırılıyor.

“Salgınla mücadelemiz kesintisiz ve en etkili şekilde sürecek”
Başkan Gültak, yüzlerce kamu binası, okul, cami, eczane ve aile sağlığı merkezi, iş yerleri ile ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini ifade ederek, özellikle sağlık çalışanlarına ulaşması amacıyla belediyeye bağlı mahalle evlerinde günde 5 bin adet maske ürettiklerini belirtti. Koronavirüs salgını ile mücadelede, bu kez de belediye ekipleri tarafından hazırlanıp kolilere konan dezenfektanları halka ulaştırmaya başladıklarını kaydeden Gültak, “Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için çalışıyoruz. Gecegündüz demeden tüm mahallelerimizi, cadde ve sokaklarımızı arazözler yardımıyla dezenfekte ediyoruz. Ayrıca kamu binaları ile özel sektöre ait iş yerlerini ilaçlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız dezenfektanları şişeleyip insanlarımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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