Korona'ya inat Türk çiftçisi üretiyor 12 ay tarımsal üretim yapılabilen Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler korona virüs sebebiyle işçi bulmakta zorlanırken, üretim faaliyetlerini aileleriyle sürdürüyor Çiftçiler ihtiyaç sahiplerine böyle bir dönemde düzenlenecek kampanyalarla ücretsiz ürün verebileceklerini kaydettiler

Mersin'de çiftçiler hayatı durma noktasına getiren korona virüse inat üretime devam ediyor. Korona virüsle ciddi bir sınav verildiğini ifade eden üreticiler, sürece üretime devam ederek destek olduklarını belirttiler. Fiyatın böyle bir dönemde ikinci planda kaldığını dile getiren bazı üreticiler ise gerektiği takdirde ürünlerini ihtiyacı olanlara ücretsiz ulaştırabileceklerini söyledi.

12 ay aralıksız tarımsal üretim gerçekleştirilen Erdemli ilçesindeki üreticiler, korona virüs mücadelesinde çiftçiye düşen görevin her şeye rağmen kaliteli ürün yetiştirmek olduğunu belirttiler.



"Üreticiyiz, üretmek zorundayız"

Üretici Mehmet Kayan, "Şu an ülkemiz korona virüsle mücadele ediyor. Biz üreticiler de güzel mahsuller üretmek için uğraşıyoruz. Bu mahsulleri en iyi şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah hepimize sabırlar versin. Koronadan dolayı hayat durma noktasına geldi ama çiftçilerimiz durmuyor. Ürünlerine bakmak, beslemek ve ellerinden çıkarmak zorundalar. Üreticiyiz, üretmek zorundayız, üretmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu korona virüsünü de atlatacağız" dedi.

Serada fasulye yetiştiriciliği yapan İbrahim Göken de, "Koronadan dolayı kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Yevmiyeci bulamıyoruz, sonuçta üretmek zorundayız. Allah tüm çiftçilerimize, üreticilerimize yardımcı olsun" diye konuştu.



"Ürünlerimizi gerekirse bağışlarız"

Serasında salatalık üretimi yapan Soner Koç ise, "Bu korona belasından inşallah bir an önce kurtuluruz. İşçi bulamıyoruz. Dışarıya çıkılmadığı için seralarımızda kimse çalışmıyor. Kendimiz de zorunluluk dışında çıkmıyoruz" dedi.

Koç, "Şu an ürün ikinci planda. Önce can, gerekirse ihtiyaç sahiplerine ürünlerimizi ulaştırabiliriz. Devletimiz elinden geleni yapıyor, biz de elimizi taşın altına koyarız. Ürünümüzü gerektiğinde devletimize, vatandaşlarımıza bağışlayabiliriz" şeklinde konuştu.



"Geleceğimiz ve ülkemiz için üretiyoruz"

Limon ve domates üreticisi Sinan Uğuz da, "Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüs dolayısıyla hayat durma noktasına gelmiş olmasına rağmen, biz Mersin Erdemli çiftçileri olarak, kendimiz, ailemiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Hız kesmeden bölgemizde domates, fasulye, limon ve salatalık başta olmak üzere birçok tarım ürününü ülkemiz için üretiyoruz" dedi.

