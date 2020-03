Seçer, esnaf, vatandaş ve sağlık alanında verecekleri destekleri açıkladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yoksul vatandaşların 10 metreküpe kadar su faturalarını ödeyeceklerini, 0-75 metreküp su kullanan esnafa nisanda fatura kesilmeyeceğini bildirdi Seçer: “Sağlık çalışanlarının barınmaları için bünyemizde bulunan 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren dar gelirlilere ve esnafa nefes aldıracak destek ve önlem paketini açıkladı. Geliri olmayan ya da çok düşük gelirli ailelerin 10 metreküpe kadar olan su kullanım ücretlerini Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Nisan ayında meskenlerde sayaç okuması yapılmayacak, son 1 yılın ortalaması alınarak fatura kesilecek. Son 1 yılda 075 metreküp su kullanan esnafa nisan ayında fatura düzenlenmeyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yaptığı açıklamada, korona virüs salgınına karşı aldıkları önlemleri ve bu süreç içinde vatandaşlara yapılacak sosyal yardımları anlattı. Belediye bünyesindeki Kriz Merkezinin 16 Mart’ta kurulduğunu, bu merkezin 7/24 esasına göre çalışarak, yurttaşların taleplerini aldığını belirten Başkan Seçer, “Bu talepler sıcak yemek, gıda, ilaç, dezenfeksiyon, temizlik malzemesi ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlardan oluşuyor. Belediye olarak bu talepleri süratle karşılıyoruz” dedi.

Salgın riski baş gösterdiğinde, meskenlerde ve iş yerlerinde, su borcundan dolayı abonelerin sularını kesmeme, kesik olanları açma kararı aldıklarını hatırlatan Seçer, bu uygulamanın devam edeceğini vurguladı.



Yoksullara ve esnafa su desteği

Hayat normale dönene kadar su abonelerinin sayaçlarının okunmayacağını söyleyen Seçer, “Halk Kart sahibi 8 bin 500 yoksul ailemizin 10 metreküp su tüketimine kadar kullandığı suyun bedeli belediyemizce karşılanacaktır. Meskenlerde abonelerimizin nisan faturaları son 12 ayın su tüketim ortalamasına göre düzenlenecektir. İş yerlerinde ise abonelerimizin yüzde 97’sini oluşturan, son 12 ay ortalaması 075 metreküp arası su tüketenlere fatura düzenlenmeyecektir. 2020 yılının ilk 3 ayında su tüketimi olmayan iş yeri ve mesken abonelerimize fatura düzenlenmeyecektir. Tekrar önemle belirtmeliyim ki, su borcundan dolayı meskenlerde ve iş yerlerinde su kesintisi yapılmayacaktır. Barajlardaki doluluk oranları yeterli miktardadır, endişe edecek bir durum yoktur. MESKİ, temiz içme suyu tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmaması için titizlikle çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



“120 bin gıda kolisi hazır, 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz”

Salgın riski dolayısıyla evden çıkmamaları tavsiye edilen yurttaşlara gıda yardımlarının devam ettiğini belirten Seçer, “Yaklaşık 120 bin gıda kolisi hazır olup, dağıtımlarına devam ediyoruz. İhtiyaç doğrultusunda bu sayıyı artıracağız. Bugün itibariyle yaklaşık 3 bin 500 yurttaşımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Bu sayı da her geçen gün artıyor. Talepler doğrultusunda hizmetimizi devam ettireceğiz. Ekmek fabrikamızda ürettiğimiz ekmeğe talep artışı oldu. Bu talepleri hijyenik koşullarda karşılamaya devam ediyoruz. Yaklaşık günlük 5560 bin civarında ekmek üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara 8 psikolog vasıtasıyla destek verildiğini kaydeden Seçer, “Yaş almış vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlara evde bakım hizmetlerimiz kontrollü olarak devam etmektedir. Ayrıca, hastanelerden taburcu edilen vatandaşlarımızın nakilleriyle ilgili ambulanslarımız gerekli hizmeti vermektedir” şeklinde konuştu.



“Personel, korona ile mücadele için seferber edildi”

Salgın riskinin Türkiye’de hissedilmesinden bu yana Büyükşehir Belediyesinde toplam 9 bin 927 çalışandan 2 bin 622’sinin, yani yüzde 26,4’ünün izinli olduğunu ya da evden çalıştığını dile getiren Seçer, şunları söyledi:

“Zorunlu yapılması gereken işler dışında, diğer çalışmaları durdurduk. Personel dezenfeksiyon, ilaçlama, sosyal yardım gibi korona ile mücadele alanlarına yönlendirildi. Rutin olarak dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyoruz. Düzenli olarak her sefer arasında otobüslerimiz temizleniyor ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Belediye otobüslerinde yolcu taşıma kapasitesini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yeniden düzenledik. Koltuklar arasında sarı uyarı bantları çekildi, dezenfektan kiti konuldu. Zabıta ekiplerimiz toplu taşıma araçları, marketler, fırınlar gibi tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdürüyor. Çöplerden evsel atık toplayan yurttaşlarımızın bu süreçte işlerine ara vermesi için diğer kamu kurumlarıyla gerekli girişimlerde bulunduk. Onlara gıda ve yemek yardımı yapıyoruz. Yaş meyve ve sebze üretim merkezi olan ilimizdeki hallerimizde hijyene en üst seviyede önem veriyoruz. Gerekli önlemleri aldık ve denetimleri yapıyoruz. Sokak hayvanları için beslenme odakları ve diğer alanlara mama ve su bırakıyoruz. Veterinerlik hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz. Tüm mecralarda, sosyal medya, billboardlar, otobüs arkaları, yazılı, görsel ve işitsel basında halkın bilinçlenmesi maksadıyla korona ile mücadeleyle ilgili yayınlar yapılıyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hiç şüphem yok ki, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Lütfen, uyarıları dikkate alın, sağlığımız için evde kalın.”



“Sağlık çalışanlarının barınmaları için 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik”

Büyükşehir Belediyesinin aldığı yeni önlemler ve sosyal destekler hakkında da bilgi veren Seçer, bu önlem ve desteklerin, hayat normale dönene kadar uygulanacağını belirtti. Seçer, önlem ve destekleri şöyle sıraladı:

“Kendi atölyelerimizde maske, sağlık çalışanları için siperlik maske ve MESKİ laboratuvarında dezenfektan üretiyoruz. Bugün itibariyle 200 bin yurttaşımıza ulaştırılmak üzere temizlik paketi dağıtmaya başladık. Bu paketin içerisinde sabun, maske, sıvı dezenfektan ve bilgilendirme broşürümüz bulunuyor. Halk Kart uygulamamızdan yararlanan yaklaşık 8 bin 500 ailenin ay sonlarında hesaplarına geçen yardımlarını nisan ayında erkene çekerek, ayın ilk haftasında hesaplarına yatıracağız. Halk Kart aracılığıyla işbirliği yaptığımız 125 market, Halk Kart sahiplerine servis hizmeti vermeye devam ediyor. Tarımsal üretime destek vermek amacıyla çadırlarda yaşayan tarım işçilerine temiz su, temizlik malzemesi, yemek ve gıda yardımı yapıyoruz. Ayrıca, sağlık ekiplerimiz de kontroller yaparak, hastalık belirtileri taşıyıp taşımadıklarını tespit ediyor. Daha önceki plan ve programlarımız çerçevesinde tarımsal desteklerimiz devam ediyor. Bu süreçte yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının barınmaları için bünyemizde bulunan 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik. Kriz Merkezimiz üzerinden talepte bulunan sağlık çalışanları buradan ücretsiz olarak yararlanıyor. Tüm sağlık çalışanları, toplu taşıma hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Bunun yanında Aile Sağlığı Merkezindeki tüm sağlık çalışanlarına, talep etmeleri halinde ulaşım için özel servis ve yemek hizmetleri veriyoruz. Talep eden hastaneler için ön muayene çadırları kurmaya başladık. Bir hastanemizde de çadır kurulumunu gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulması halinde ‘Sahra Hastanesi’ oluşturacak alanları tespit ettik ve hazırlıklarımızı yaptık. Ayrı bir noktada hastane hizmeti verebilecek 100 yataklı tesisimizi hazır hale getirdik. 13 ilçemizde evlere günlük 12 bin paket süt dağıtımına başladık. İlköğretim düzeyindeki çocuklarımıza ilk etapta 5 bin kitap dağıtıyoruz. Belediyemizden eğitim yardımı alan 7 bin 384 öğrencimizin hesabına 1 Nisan’da yardımlar yatırılacak. Mersin’de eğitim gören ve evlerine dönemeyen üniversite öğrencilerinin de gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemizin kiracısı olan toplam bin 186 esnafımızın bu süreçteki mağduriyetlerini gidermek üzere her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.”

