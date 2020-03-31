(Görüntülü) Evdeki çocuklar için online spor

MERSİN?in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeni ile çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla spor aktiviteleri online platformlara taşındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Erdemli Belediyesi çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği online spor aktiviteleri büyük ilgi gördü. Online olarak gerçekleştirilen jimnastik programına çocuklar yoğun katılım gösterdi. Ebeveynler, koronavirüs salgını nedeniyle evde olan çocukları ve aileleri unutmayarak spor-sanat aktivitelerini sosyal platforma taşıyan belediye yetkililerine teşekkür mesajları attı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan yetişkinler kadar çocukların da zamanlarını büyük bir bölümünü evde geçirdiğini belirterek, Spor, sinema, dans, konser gibi sosyal hayatta yapılabilen her etkinlik de sosyal medyadaki gibi online platformlara taşınıyor. Belediye olarak bizde spor etkinliklerimizi 'Mutlu Çocuklar Mutlu Gelecektir', 'Evde Kal Sporla Kal' sloganıyla online platformlara taşımaya devam ediyoruz dedi.

'BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Uzman eğitmenlerin eşliğinde algı, dikkat, iletişim, problem çözme, akranlarla etkileşimde bulunma, uyum gibi birçok gelişmeyi içinde barındıran eğitim programları kapsamında çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını planlandıklarına değinen Başkan Tollu, jimnastik aktivitesinin, çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

'ÇOCUKLAR MUTLU OLDU'

Çocukların spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını ve bu yönde online spor faaliyetlerinin süreceğine işaret eden Spor Eğitmeni Ebrule Türer ise, Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Çocuklar gündemden uzaklaşıp kendileri için faydalı bir aktivitede bulunuyor. Çocukların bu tür aktivite ve eğitsel oyunlar kas ve kemik gelişimlerine yardımcı oluyor. Jimnastik çocukların özgüven sahibi olmasına katkı veriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de çok büyük katkı sağlayarak başarma duygusunu arttırıyor. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-03-31 17:54:57



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