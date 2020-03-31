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Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde, Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapılacak.

Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak

Mersin’in Mut ilçesinde, Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapılacak.
Yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında bir grup gönüllü usta öğreticiler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı. Mut Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde görevli 25 gönüllü usta öğretici, ilçede bulunan kurum ve kuruluşlar için günde bin maske üretimi yapıyor. Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi. Mutluyol, Mut Devlet hastanesi için başlamış olduğumuz 20 bin adet maske çalışması ardından diğer kurumların ihtiyaçları için ekipteki herkesin canla başla çalıştığını ifade ederek, "Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim. Kumaş desteğinden dolayı ilçe kaymakamlığımızın duyarlı davranışlarından dolayı usta öğreticilere teşekkür ederim" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise ülkemizi saran bu beladan kurtulma amacı ile özellikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz hastanesine 20 bin adet cerrahi maske yapılmakta. bu çalışmada halk eğitim personelimiz herhangi bir ücret almadan gönüllülük yasasına göre çalışmaktadır. Çalışmalarda bizlerin yanında olan her zaman desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımız Muammer Kökene, Mut İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.
Maske ihtiyacı çağrısından sonra harekete geçtiklerini, günlerdir büyük özveriyle maske diktiklerini belirten usta öğreticiler ise, atölyede her gün dezenfekte edildiğini kaydetti. Usta öğreticiler, atölyeleri gün içinde 3–4 kez havalandırdıklarını ve kurumun günlük olarak dezenfekte yapıldığını böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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