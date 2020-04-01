Yamanyılmaz: "Gıda paketlerine süt ve süt ürünleri dahil edilmeli" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, korona virüs salgını nedeniyle yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğunu, dar gelirli vatandaşlara yapılacak yardımlarda özellikle süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yamanyılmaz: "Gıda paketlerine süt ve süt ürünleri dahil edilmeli" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, korona virüs salgını nedeniyle yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğunu, dar gelirli vatandaşlara yapılacak yardımlarda özellikle süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiğini belirtti

İHA

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, korona virüs salgını nedeniyle yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğunu, çiftçilerin, üretici ve ihracatçı firmaların ayakta kalabilmesi için dar gelirli vatandaşlara yapılacak yardımlarda özellikle süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiğini belirtti.

Yamanyılmaz: "Gıda paketlerine süt ve süt ürünleri dahil edilmeli" ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, korona virüs salgını nedeniyle yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğunu, dar gelirli vatandaşlara yapılacak yardımlarda özellikle süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiğini belirtti

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, korona virüs salgını nedeniyle yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğunu, çiftçilerin, üretici ve ihracatçı firmaların ayakta kalabilmesi için dar gelirli vatandaşlara yapılacak yardımlarda özellikle süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiğini belirtti.
Yamanyılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülke genelinde aylık 1 milyon 180 bin ton süt ve süt ürünleri elde edildiğini belirterek, bulaşıcı hastalığın önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında toplu tüketim yapılan yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olmasından dolayı talebin büyük oranlarda azaldığını, buna bağlı olarak hem hayvancılık yapan çiftçilerin hem de üretici ve ihracatçı firmaların çok sıkıntılı günler yaşamaya başladığını vurguladı.

"Süt ve süt ürünleri yerel üreticilerden tedarik edilmeli"
Yamanyılmaz, yüksek üretim kapasitesine ve depolama imkanlarına sahip firmaların çiftçilerden aldıkları sütleri peynir ve tereyağına dönüştürdüğünü, ancak bu durumun da sürdürülebilir olmadığını kaydetti. Yamanyılmaz, “Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle gıda yardımı yapılacak dar gelirli vatandaşlarımıza özellikle süt ve süt ürünlerinin dağıtılması gerekiyor. Bu yapılırken, süt ve süt ürünlerinin yerel tedarikçilerden ve toptancılardan temin edilmesine özen gösterilmesi küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ayakta kalması, üretimlerini devam ettirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Yamanyılmaz, sütünü satamayan çiftçilerin yem maliyetini karşılayamadığı için ineklerini kesime göndermeye başladığını vurgulayıp, önümüzdeki süreçte devlet yetkililerinin özendirici ve teşvik edici yaklaşım göstermemesi halinde çözümü çok zor bir süt krizinin baş göstereceğine dikkat çekti.
ASHİB üyelerinden Fahri Ketre ise son tedbir kararlarıyla lokantaların, toplu yemek fabrikalarının kapalı olduğunu, pastanelerin de yüzde 20 kapasite ile çalıştığını söyleyip, “Günlük 56 ton olan yoğurt, ayran ve peynir üretimimizi 3 tona kadar düşürdük. Birkaç güne kalmaz 1 tona kadar ineceğiz. Sütünü alamayacağımı söylediğim köylüler, ineklerini kasaplara satmaktan başka çareleri olmadığını ifade ediyorlar. Valiliklerle, belediyelerin bir organizasyon içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza taze süt, yoğurt, ayran gibi ürünlerin dağıtımına başlaması gerekiyor. Belediyeler bize yardımcı olursa hem köylüyü kurtarırız, hem sektör ayakta kalır, hem de evde kalan vatandaşlar sağlıklı taze süt ve süt ürünleri yiyebilir” dedi.

"Süt tozu tesisi kurulmalı"
Süt ürünleri firmasının sahibi İsmail Yücel de Adana bölgesinde süt tozu fabrikası bulunmadığı için hem köylülerin, hem de üretici şirketlerin günlük sütleri değerlendirmekte zorlandığını, KOBİ ölçüsünde çalışan şirketlerin aldıkları sütlerden yaptıkları peynirlerin depolara kaldırıldığını ve artık depolarda da yer kalmadığını söyledi. Bu şekilde devam eder ise sektörün en fazla bir ay dayanabileceğini kaydeden İsmail Yücel, süt ve süt üretiminde telafisi mümkün olmayan zararların oluşacağını ifade etti. Yücel, ivedilikle valiliklerin ve belediyelerin yerel üreticilerin stokladığı ürünleri satın alıp, halka dağıtması gerektiğini, bu sayede stok maliyeti ve nakit döngüsünün sağlanabileceğini, uzan vadede ise Çukurova yöresinde süt tozu tesisi kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Süt ürünleri üreticisi Ramazan Öz de salgın hastalıktan dolayı sektörde satış kanallarının değiştiğini, para akışı hızlı olan restoranlar ve catering firmalarının faaliyetlerini durdurmasından dolayı zorluklar yaşandığını, marketlerin ortalama 8090 gün vadeli ödeme yapmasından dolayı ödemeler dengesinin bozulduğunu söyledi.
Süt ürünleri üreticisi Cemal Torun ise süt ve süt ürünleri üretiminde şu an için ciddi bir sıkıntı olmadığını ama ilerleyen günlerin ne getireceğini de kestiremediklerini ifade etti. Torun, kriz nedeniyle sektörün desteklenmesi gerektiğini, insanların sağlıklı ürün tüketmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, yerel firmalardan tedarik edilecek süt ve süt ürünlerinin gıda paketlerinin içinde ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtımını beklediklerini dile getirdi.
Adana Sütçüler ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Memduh Özalp de köylünün sütü satacak kimse bulamadığı için hayvanlarını değerinden çok düşük fiyatlarla kasaplara sattığını, böyle devam ederse ilerleyen zamanlarda ülke genelinde süt krizinin baş göstereceğini, içecek süt bulmakta zorlanılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyasına anlamlı destek 69 yaşındaki 4 çocuk babası çiftçi Ali Soy, jandarma ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 200 liralık destekte bulundu
YEREL HABERLER Mersinli çiftçiden Milli Dayanışma Kampanyasına ...
Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacak
YEREL HABERLER Mut Halk Eğitim Merkezi kurulan atölyelerde 20 bin ...
(Görüntülü) Evdeki çocuklar için online spor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evdeki çocuklar için online spor
Evdeki çocuklar için online spor
YEREL HABERLER Evdeki çocuklar için online spor
(Görüntülü) MERSİN'DE VATANDAŞLAR EVDEKAL ÇAĞRISINA UYDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE VATANDAŞLAR EVDEKAL ÇAĞRISINA ...
(Görüntülü) KKTC'den gelen 135 kişi, Anamur'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC'den gelen 135 kişi, Anamur'da ...
Erdemli Belediyesi evdeki çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi evdeki çocukları unutmadı
Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Seçer, esnaf, vatandaş ve sağlık alanında verecekleri destekleri açıkladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yoksul vatandaşların 10 metreküpe kadar su faturalarını ödeyeceklerini, 0-75 metreküp su kullanan esnafa nisanda fatura kesilmeyeceğini bildirdi Seçer: “Sağlık çalışanlarının barınmaları için bünyemizde bulunan 156 yataklı tesisi hazır hale getirdik”
YEREL HABERLER Seçer, esnaf, vatandaş ve sağlık alanında verecekleri ...
Başkan Yılmaz, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Milli Dayanışma Kampanyasına bir ...
(Görüntülü) Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere ...
Kurs merkezlerinin 177 öğretmeni, üniversite adaylarına evden eğitim desteği veriyor
YEREL HABERLER Kurs merkezlerinin 177 öğretmeni, üniversite ...
Mersin'de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Mersin'de 2 mahallenin 44 yıllık içme suyu sorunu ...
Tek kullanımlık sabunlarla korona virüs tedbiri Mersin Büyükşehir Belediyesi, dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlara tek kullanımlık sabunlar dağıtıyor
YEREL HABERLER Tek kullanımlık sabunlarla korona virüs ...
Korona'ya inat Türk çiftçisi üretiyor 12 ay tarımsal üretim yapılabilen Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler korona virüs sebebiyle işçi bulmakta zorlanırken, üretim faaliyetlerini aileleriyle sürdürüyor Çiftçiler ihtiyaç sahiplerine böyle bir dönemde düzenlenecek kampanyalarla ücretsiz ürün verebileceklerini kaydettiler
YEREL HABERLER Korona'ya inat Türk çiftçisi üretiyor 12 ay tarımsal ...
Tarsus´ta istiridye mantarı hasadı
YEREL HABERLER Tarsus´ta istiridye mantarı hasadı
(Görüntülü) Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajı
Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara el dezenfektanı ...
Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı ...
Korona virüse karşı psikososyal destek hattı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı psikososyal destek hattı
Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz programı'
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya üzerinden 'evde egzersiz ...
Başkan Gültak, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Milli Dayanışma Kampanyasına bir ...
(Görüntülü) Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
YEREL HABERLER (Görüntülü) Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X