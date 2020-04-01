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Açıkta çilek hasadı başladı 60 bin ton rekoltenin beklendiği Silifke'de hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek Çileğin tarlada kilosu 3-4 liradan satılıyor Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "En iyi C vitamininin çilekte olduğu bilimsel olarak kanıtlandı"

İHA

Açıkta çilek hasadı başladı 60 bin ton rekoltenin beklendiği Silifke'de hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek Çileğin tarlada kilosu 3-4 liradan satılıyor Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "En iyi C vitamininin çilekte olduğu bilimsel olarak kanıtlandı"

Mersin’in Silifke ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin açıkta hasadına başlandı.
Atayurt Mahallesi’nde Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar’ın tarlasında çilek hasadı yapılırken, toplanan çilekler yurt içi piyasasına gönderildi.
Korona virüs nedeniyle ihracat konusunda önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirten Kaynar, “Tabii ki bölge olarak çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Fakat çileğin Silifke ekonomisinde çok büyük bir yeri var. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak çileğimizin coğrafi işaret tescilini aldık. Daha iyi üretim ve daha iyi satış anlamında çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Şu an dünyada ve Türkiye’de virüs nedeniyle zor günler geçiyoruz. Korona virüsü ile mücadele ediyoruz. Herkesin sıkıntıları olduğu gibi Silifkeliler olarak bizlerinde bu konuda büyük sıkıntıları var. Türkiye ihracatının yüzde 65’ini ve Türkiye’de çilek üretiminin yüzde 35’ini biz sağlıyoruz. Geçtiğimizi yıl bu zamanlarda Ortadoğu'ya ihracatımız vardı. Virüs tedbirlerinden dolayı çileği Ortadoğu'ya şu an gönderemiyoruz" dedi.
Türk çiftçisinin evde kalma şansı olmadığını ifade eden Kaynar şöyle devam etti:
"Varını, yokunu üretime adayan çiftçilerimiz sürekli üretiyor. Biz en iyi şekilde şu an en hijyenik şekilde çilek üretimine hazırlandık. Bizim için işçilerimizin sağlığı da önemli. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Şu an hijyen kurallarına uyarak hasadımızı yapıyoruz. Fakat asıl konu tüketicilerimize sesleniyorum. En iyi C vitamini çilektedir. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yüzde 65 ve 70 oranında C vitamini bulunmaktadır. En yüksek C vitamini çilektedir. Kesinlikle bol bol çilek tüketmenizi tavsiye ediyorum. 10 gün sonra ihracat yapmamız gerek. Yurt dışı pazarlarına açılmamamız gerekir. Ancak korona tedbirlerinden dolayı biraz zorluk yaşayacağız. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve tarım Bakanlığımız bize destek veriyor. İnşallah Rusya pazarına da çileğimizi indireceğiz. Hijyen kurallarına göre çileğimizi hazırladık. Bu virüs illeti biter inşallah. Biz bunun için dua ediyoruz. Ve inşallah kısa zaman sonra Türkiye rahat bir nefes alır.”
Şu an 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla çileğin satıldığını belirten Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.
İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, “Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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