İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, koronavirus salgınına karşı insanlar evlerine çekilince, meydan ve parklar kuşlara kaldı.

Mersin'de, vatandaşların uğrak yeri olan sahil bandı, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçiye kapatıldı. Sahilden ana yola araç park etmek yasaklanırken, vatandaşlar sık sık uyarıldı. Vatandaşlar da yapılan uyarıları dikkat alınca her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Adnan Menderes Bulvarı sahili boş kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile boş kalan meydanlarda kuşlar yoğunluk oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-04-01 15:49:21



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