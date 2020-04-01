- HDP'li eski başkanın kaldığı cezaevinde vaka tespit edilmedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde tutuklu iken nakil edildiği Mardin Cezaevi'ne gönderildikten sonra hastanede yapılan ilk kontrollerinde korona virüs tanısı konulduğu öne sürülen Mazıdağı Belediyesi'nin HDP'li eski Eşbaşkanı Nalan Özaydın'ın kaldığı Tarsus Cezaevindeki koğuşta, her hangi bir vakanın tespit edilmediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevden alındıktan sonra geçen yıl kasım ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Özaydın, 14 gün önce Mardin Cezaevi'ne nakledildi. Burada rahatsızlanarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özaydın'ın yapılan ilk kontrollerinde, Korona virüs tanısı konulduğu öğrenildi.

Tarsus'ta tutuklu bulunduğu sırada her hangi bir rahatsızlığı olmadığı belirtilen Özaydın'ın, korona virüs şüphesiyle yapılan ikinci test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi. Özaydın ile ilgili kapsamlı sağlık taramasının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, şu ana kadar Nalan Özaydın'ın kaldığı koğuş dahil Tarsus Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler ile personelinde tespit edilen bir vakanın bulunmadığını söyledi.

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