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Erdemli'de pazar yerlerinde sıkı tedbir

İHA

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında topyekun mücadelesini sürdüren ve ilçenin her noktasında dezenfekte işlemlerini periyodik olarak devam ettiren Erdemli Belediyesi, kapalı semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Erdemli'de pazar yerlerinde sıkı tedbir

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında topyekun mücadelesini sürdüren ve ilçenin her noktasında dezenfekte işlemlerini periyodik olarak devam ettiren Erdemli Belediyesi, kapalı semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 'Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar satış yerleri düzenlenecek' yönündeki genelgesi kapsamında, pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetim ve kontrollerini titizlikle yürüten zabıta ekipleri, pazarcı esnafına hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili bilgiler de verdi. Eldiven giyilip, maske takılması konusunda pazar esnafını ve vatandaşı uyaran zabıta ekipleri, ürünlerin el ile seçilmemesi ve seçtirilmemesi, alışveriş süresinin çok uzun tutulmaması ile en az 3 metrelik sosyal mesafe kuralına uyularak alışveriş yapılmasını hatırlattı. Pazarda bütün satıcılara eldiven ve maske kullanımı konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunan ekipler, para ile temas eden vatandaşın meyve ve sebzelere kesinlikle temas etmemesi hususunda da esnafları uyardı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, salgına karşı tüm tedbirleri üst seviyede tuttuklarını belirterek, tek bir vatandaşlarına dahi bu virüsün bulaşmaması için topyekun mücadele ettiklerini söyledi. Pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili de konuşan Tollu, "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimler sonucunda esnaflarımızın alınan kurallara uydukları görüldü. Kurallara harfiyen uyarak tedbirli davranan kıymetli esnaflarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize güvenin. Amacımız Erdemlimizde topyekun önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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