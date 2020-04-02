Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, video konferans ile yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeni, dünyada ve Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla ilk kez video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Encümen toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok başkanlık etti.

Encümen üyelerinin bir kısmı video konferans yolu ile toplantıya katılırken, Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve beraberinde toplantıya katılım sağlayan diğer üyeler de sosyal mesafenin korunması kuralına göre oturma düzeni aldı. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleştirilen Encümen Toplantısında toplam 43 gündem maddesi görüşüldü.

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