Akdeniz Belediyesi vatandaşlara dezenfektan dağıttı

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, yüzlerce vatandaşa dezenfektan özelliğe sahip jelden bin adet dağıttı.

Neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılarak pandemiye dönüşen korona virüs salgını ile ulusal ölçekte mücadele devam ederken, yerelde de virüse karşı savaş kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi’nin, kamu kurumları, okul, cami, sağlık ocağı ve eczaneler, depo ve antrepolar, emniyet binaları ve parklar gibi ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazözler yardımıyla da ilçe genelinde cadde ve sokaklar dezenfektanlı su ile yıkanıp virüsten arındırılıyor.

Bir günde bin adet dağıtıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara, bu kez de steril ortamda 50 cc’lik şişelere doldurulan dezenfektan üründen bin adet dağıtıldı. Belediye personeli tarafından Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde bulunan kamu kurumları ile özel sektöre ait işyerleri ve yoldan geçen vatandaşlar ile sürücülere yapılan dezenfektan ürün dağıtımı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi’nin salgına karşı verdiği mücadele nedeniyle, Başkan Mustafa Gültak ve sahada çalışan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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