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"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"

DHA

"Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir"


Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) Almanya´da Türk bir aileye `koronavirüslü mektup´ gönderilmesi olayına ilişkin konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Irkçı kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde, halkı kin ve nefrete teşvik etmek ve yasaklı sembollerin kullanılmasından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Ayrıca mektupta gerçekten koronavirüsü tespit edilirse, mektubu yollayan kişi `kasten adam yaralama´ ve `öldürmeye teşebbüs´ hükümleri ile yargılanır" dedi.Almanya´nın Hamburg kentinde yaşayan Önder Koca´ya mektup yollayan ırkçı kişi ya da kişiler, notta koronavirüs olduğunu iddia edip `Umarım virüs ailenize yayılır´ diye yazdı. Mektubun devamında, `Size bir sürprizim var. Bende korona var. Bu mektuba da birçok kez öksürdüm, her tarafını da yaladım. Bu dünyadan tek başıma gitmeyeceğim. Benim son misyonum çocuklarıma ve torunlarıma yabancıların olmadığı bir Almanya bırakmak. Öl, yavaş yavaş öl. Almanya´yı Almanlara bırak. Sizlere kötülük diliyorum, umarım virüs aileniz içinde hızlı yayılır´ sözleri yer aldı."MEKTUBU GÖNDEREN KİŞİNİN TESPİT EDİLMESİ LAZIM"Alman hukuk sistemine göre olayı değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, "Mektupta `Ben koronavirüse yakalandım, ülkedeki yabancıların ölmesini istiyorum, mektubu yaladım, defalarca öksürdüm, siz de virüse yakalanın diye mektubu gönderiyorum´ ifadeleri yer alıyor. Hatta mektubu, `Almanya Almanlarındır´, `Zafere, Hitler´e selam olsun´ diyerek mektubu bitirmiş. Her şeyden önce yargılamanın yapılması için kişinin tespit edilmesi lazım" diye konuştu."HİTLER VE NAZİ SEMBOLLERİ YASAKTIR, KULLANILMASI SUÇTUR"Kişinin tespit edilmesi halinde, eğer mektupta koronavirüs yoksa ve kişi hasta değilse halkı, kin ve düşmanlığa teşvik etmekten yargılamanın yapılacağını ifade eden Demir, "Alman Ceza Kanunu 86a maddesinde, Anayasaya aykırı yasaklı semboller dediğimiz Hitler ve Nazi sembollerinin kullanılması suç olarak kabul edilmiştir. Kişi üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır" dedi.  KASTEN YARALAMA, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS...Dr. Öğretim Üyesi Demir, ikinci ihtimalle eğer kişi gerçekten hastaysa, mektup koronavislüyse bu durumda mektubu gönderen kişiye, `kasten adam yaralama´, `öldürmeye teşebbüs´ hükümlerinin uygulanabileceğini söyledi.Alman yetkililerin ırkçı eylemler karşısında gerekli özeni göstermediğini de sözlerini ekleyen Demir, ilgili kanun maddesine yönelik şunları söyledi:"Alman Ceza Kanunu´nun 130´uncu maddesi birinci fıkrası derki, `Kişi, halkın bazı kesimlerine sövmek suretiyle onları kötü maksatla küçük düşürerek veya iftirada bulunarak başkalarının insanlık onuruna saldırıda bulunursa üç aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır´. Mektuba baktığımız zaman Türkler veya diğer yabancılara yönelik insanlık onuruna aykırı nefret suçu niteliğinde söylemler var. İlgili kanun maddesi bu olayda uygulanabilir. Maalesef Almanya´da son dönemde bu tarz eylemlerde artış var. Alman yetkililer gerekli özeni göstermiyor." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez DHA
2020-04-02 11:59:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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