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Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu

İHA

Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bir tekel büfesine düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak alkol ile 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ile Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tekel büfesinde kaçak alkol ve tütün olduğununu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen büfeye operasyon düzenleyen ekipler, 35 litre el yapımı viski, 62 litre el yapımı rakı, 20 litre etil alkol ile 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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