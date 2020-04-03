Tarsus jandarması Koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

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Mersin’in Tarsus ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlerini arttırdı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında ilçe girişi çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan jandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.

Ekipler ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları uyarısında bulunurken, koronavirüs tedbirler konusunda yapılan uyarılara uyulmasını istedi.

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