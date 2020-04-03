MERSİN'in Silifke ilçesinde domates yüklü TIR, denize uçtu. Kazada, TIR şoförü Fais Kartal yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Atakent beldesi çıkışındaki Altınofroz virajında meydana geldi. Mersin yönüne giden Fais Kartal yönetimindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü TIR, yağışlı havada, girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen TIR'ın şoförü Fais Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR'ın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.
Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin
2020-04-03 09:34:18
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