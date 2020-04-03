Halk Kartların nisan ayı tutarları erken yatırıldı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların ve esnafın sıkıntı yaşamamaları için Halk Kart tutarlarını 23 gün erken yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Karttan faydalanan 9 bin 157 kişinin kartına toplam 1 milyon 30 bin 380 TL yüklendi.

Halk Kart’ın 2020 Mart ayı tutarını geçtiğimiz hafta hesaplara yatıran Büyükşehir Belediyesi, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hiç şüphem yok ki, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız” diyen Başkan Vahap Seçer’in yönlendirmesiyle nisan ayı tutarını da dar gelirli yurttaşların hesaplarına yatırdı. Böylelikle, Halk Kart tutarları 23 gün erken yatırılmış oldu. Başkan Seçer, salgın sürecinde dar gelirli yurttaşlara katkı sağlamak için Halk Kart tutarlarının erken yatırılacağını söylemişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının başladığı günden bu yana yurttaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaparak, dar gelirli vatandaşlardan sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşlara, evlerinde eğitime devam eden öğrencilerden çadırlarda kalan tarım işçilerine kadar tüm yurttaşların taleplerine anında cevap vermeye devam edildiği bildirildi.

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