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Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor

İHA

Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor

Erdemli Belediyesi, korona virüsü salgını dolayısıyla okulları tatile giren öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor.
Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi’nde görev yapan 40 öğretmen, virüsle mücadelenin karanlık sürecinde eğitim meşalesini yakmaya devam ediyor. Dijital medya üzerinden yapılan eğitim sayesinde hem öğrenciler ve öğretmenler güvende kalıyor hem de öğrenciler bu şekilde eğitimlerinden geri kalmıyor. Mücadeleye sağlık tedbirlerini en üs seviyede alarak her alanda devam ettiklerini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Ülke olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Sürecin böyle gitmemesi adına da kurumlar olarak, belediye olarak bir dizi tedbirler alıyoruz. Bizim de elimizde çok ciddi insan kaynağımız var. Mesela şu anda bizim onlarca öğrencimizin barındığı kurs merkezlerimiz var. Bu kurs merkezinde devam eden öğrencilerimizin tamamı da ya iyi bir üniversiteye girmenin hesabındalar ya da iyi bir fen lisesinde okumanın gayretindeler” dedi.
Dijital medyanın gücünden Erdemli Belediyesi olarak güçlü bir şekilde faydalandıklarını ifade eden Tollu, öğrencilerin geleceği için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirtti. Tollu, “Çocuklarımızı şu anda yüz yüze eğitime tabi tutamadığımız için bu süreçte belediye bünyesinde istihdam ettiğimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla bu çocuklarımıza evlerinde online hizmet veriyoruz. Şu anda sanki yüz yüze eğitime tabi tutuluyorlar gibi evlerinde öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimine çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Çünkü geçen yıllarda gerçekten çok önemli başarılara imza attık on tane öğrencimiz Türkiye’de ilk bine girdiler. Özellikle ortaokul seviyesinde iyi bir lise de okumak isteyen çocuklarımızdan beş tanesi de Türkiye derecesi yaptı. İnşallah o derecenin daha da fazlasını biz 2020 yılı içerisinde göstermek istiyoruz. Çünkü bu bizim için hakikaten çok çok önemli. Önemi şundan kaynaklanıyor, çünkü biz emanet ehli bir belediyeyiz şu anda ailelerimiz, insanlarımız, anneler, babalar en değerli varlıkları olan çocuklarını bize emanet ediyorlar. Biz de ailelerimizin, velilerimizin bize emanet ettiği çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırlamak adına, onların iyi bir lise de devam etmeleri adına, iyi bir üniversiteyi kazanmaları adına çok ciddi gayretler sarf ediyoruz. Yine bu kapsamda gönlümüz ister ki binlerce öğrencimizi biz istihdam edelim ama biz şu anda liselere hazırlanan 400 tane öğrencimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz ve liselerden üniversite kazanacak 550 tane öğrencimizi de yine bu şekilde online hizmet vererek onların iyi bir üniversite kazanması, iyi bir lise kazanması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.
Online eğitim çalışmasına ise öğretmenler gönüllü olarak katılıyor. Öğrencilerin mağdur olmaması için fedakarlık yaptıklarını dile getiren kimya öğretmeni Hatun Kemik, “Çalıştığımız kurumda 40 tane arkadaşımız, fedakar öğretmenimiz var. Fakat maalesef öğrencilerimizden ayrı kalmak zorundayız şu durumda. Biz öğrencilerimizi mağdur etmemek için müdürümüzle beraber bir sistem oluşturuldu. Yani sorularına ulaşamadıkları konulara öğrencilerimizle ilgili çalışma yaparak onların dijital ortamda online sistemde sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu da şöyle öğrencilerime günlük konu hatırlatmaları bununla beraber yapamadıkları sorularda geri dönme gibi bir sistemimiz var. Bu sistemde öğrencimiz istediği an bize ulaşabiliyor, yapamadığı soruyu mesaj olarak atıyor sistemdeki her branşta birden çok hocamız var. Hangi hocamız o anda daha yakınsa fedakar bir şekilde hemen cevaplıyoruz" şeklinde konuştu.
Öğrencilerin dijital medyayı iyi kullanmaları çalışmaları kolaylaştırdığını dile getiren edebiyat öğretmeni Seda Dağ ise “Bu süreçte biz Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi öğretmenleri olarak öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarındayız. Sınav kaygıları çok yüksek. Doğal olarak biz online dokunmak zorundayız bu süreçte. Öğrencilerimizin yaklaşımları şu şekilde, zaten hepsi teknolojiye vakıf, teknolojiyi biliyorlar yani. Sürekli öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutarak onlarla iletişim halindeyiz" dedi.
Online eğitimden memnun olan öğrenci Mete Kaymaz da "Hocalarımız soru gönderiyorlar bizde soru çözüyoruz tabi ders programıyla sonra deneme gönderiyorlar artı çözemediğimiz soruları hocalara atıyoruz görüntülü arıyoruz katkısı çok oluyor çok iyi gördüm etkisini" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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