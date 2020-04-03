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Gültak, BİLSEM’in zeki çocuklarını evlerinde ziyaret etti

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile işbirliği içinde başlatılan 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' projesi kapsamında yapılan saha araştırmalarında, zeki ve üstün yetenekli oldukları tespit edilen Kadriye Su Bozyılan, Ömer Soy, Burak Ege Döner ve Yusuf Ferhat adlı öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Gültak, BİLSEM’in zeki çocuklarını evlerinde ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile işbirliği içinde başlatılan 'Akdeniz’in parlayan yıldızları' projesi kapsamında yapılan saha araştırmalarında, zeki ve üstün yetenekli oldukları tespit edilen Kadriye Su Bozyılan, Ömer Soy, Burak Ege Döner ve Yusuf Ferhat adlı öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Gültak, ziyaret ettiği çocuklara ihtiyaç duydukları tablet, bilgisayar masası ve sandalye, ders kitapları setleri, hikaye ve roman kitapları, halı ve ayakkabı hediye etti. Zeki çocuklara, öğrenim hayatları boyunca burs temin edilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Gültak, farklı sınıflarda okuyan zeki çocuklarla sohbet etti, hayallerini ve ileride ne olmak istediklerini sordu.
“Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz”
Çocuklara, öncelikle önlerine hedef koyup çok disiplinli şekilde derslerine çalışmalarını tavsiye eden Gültak, “Eğitim konusu, önceliklerimiz arasındadır. Çocuklarımız en kıymetlimiz ve bizim geleceğimiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp, onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Üniversitemiz de bu çocuklarımıza kapılarını açtı. Biz bu çocuklarımızı üniversiteye göndereceğiz. Orada hocalarımızdan özel eğitim alacaklar. Bütün imkanlarımızla çocuklarımız ve ailelerimizin yanındayız. Zeki, başarılı ve bu güzel çocuklarımız inşallah büyüyüp hedeflerine ulaştıklarında bizler için dua etsinler o yeter” dedi. Gültak, “Türkiye'yi ileride yönetecek ve en iyi şekilde temsil edebilecek, bilim insanı olabilecek, yapay zekâ geliştirecek bu çocuklarımıza, başta ulaşım desteğinin yanı sıra, ailelerinin sosyoekonomik durumu da dikkate alınarak, ihtiyaç duydukları kaynak kitaplar, burslar, araçgereç ve kırtasiye malzemelerini sağlamaya devam edeceğiz. Mersin Üniversitesi ile işbirliğinde, bu özel çocuklarımıza yol gösterip yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla, akademik destek sağlayıp, topluma faydalı bireyler olmaları için pek çok konuda desteklerimizi sunacağız” ifadelerini kullandı.
Anne ve babalar duygulandı
Diğer yandan anne ve babalar ise Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın kendilerini ziyareti ve çocukları için gönderdiği ders kitapları ve eğitim materyalleri nedeniyle hem şaşkınlıklarını dile getirdiler hem de çocuklarına gösterilen ilgi ve sağlanan imkanlardan dolayı duygulandılar.
'Akdeniz’in parlayan yıldızları' projesi
Akdeniz Belediyesi, 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' projesiyle ilçe sınırlarında bulunan okullarda okuyan zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit ediyor. MEÜ ile işbirliğinde gerçekleşen proje belirlenen bu çocuklar, MEÜ’ye bağlı Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) yönlendiriliyor. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığı projenin ilk etabında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından Akdeniz ilçesinde 121 okulun 25'inde, üstün yetenekli 25 çocuk tespit edilmiş ve aileleriyle görüşülmüştü.

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