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ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği

İHA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesince, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 50 bin adet tıbbi maske desteği sağlandığı bildirildi.

ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesince, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 50 bin adet tıbbi maske desteği sağlandığı bildirildi.
ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, “Türkiye üretime devam etmek zorundadır” çağrısına sonuna kadar destek verdiklerini kaydeden Arslan, bunun yanında ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın, başta sağlık çalışanları olmak üzere bazı kamu çalışanları ve ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere 1 milyon maske hedefine destek olmak için 50 bin tıbbi maske alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Arslan, "Bizler iş adamları olarak sorumluluklarımızın bilinci ile ülkemizin ihtiyacını karşılamak için çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve iletişimde olduğumuz herkesin sağlığını riske atmadan, 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam etmekteyiz. ASKON Mersin Şubesi olarak vatandaşlarımızın bu süreçte müsterih olup, uyarıları dikkatle takip ederek gereken hassasiyeti göstermesini rica ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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