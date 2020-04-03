Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve analiz sonucunda 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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