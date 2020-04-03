(Görüntülü) Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde tonlarca ağırlıktaki kayalar, 10 köyün ulaşımını sağlayan yola düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin üst kesimlerinde iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla ilçesi arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı, Kurtçukuru köylerinin ulaşımını sağlayan yola dev kayalar düştü. Derin yarıkların oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Jandarma olay yerinde önlem alırken belediye ekipleri yolun açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.DHA-Genel Türkiye-Mersin

2020-04-03 17:18:42



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