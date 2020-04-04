Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Önlemler kapsamında otoban gişeleri önünde kente giriş yapmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kente giriş yapmak isteyen araç sürücülerinin ateşini ölçtü. Saat 00.00 itibari ile izin kağıdı bulanan sivil araçlar ile yük taşıyan TIR'lar haricinde araç giriş çıkışlarına izin verilmeyerek geri çevrildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-04-04 02:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.