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Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor

DHA

Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, koronavirüs için kullanılan test cihazlarının kritik bileşenleri üretilmeye başlandı.
Ürettiği yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve sistemleri 5 kıtada 72 ülkeye ihraç eden PMS Tıp Teknolojileri A.Ş., koronavirüs için kullanılan test kitlerinin önemli bir parçasını üretiyor. PMS Tıbbi Cihazlar Firması Genel Müdürü Özgür Güler, Roche Diagnostics İnternational tarafından üretilen `Roche moleküler SarsCoV-2´ test cihazı için gerekli, yüksek ısıda buhar sterilizasyonuna uygun, tıbbi atık torbası üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. Dünya devi Roche ile yıllardır çalıştıklarını, bu cihazın geliştirilmesi sırasında Ar-Ge çalışmalarında katkı koyduklarını ve cihaz validasyonuyla projeye ortak olduklarını dile getiren Güler, "Roche ile yaptığımız çalışma sonunda ortak bir ürün geliştirdik. Bu ürün ısıya dayanıklı bir çeşit tıbbi atık ambalajı. Roche´un moleküler SarsCoV-2 test cihazı hızlı virüs teşhislerinde kullanılan koruyucu bir ürün. Yapılan testlerde kullanılan kitlerin, prob ve iğne başlıklarının steril edilip bertaraf edilmesinde kullanılan özel bir ambalaj. Firma bize yazdığı yazıda üretimini yaptığımız ambalajların, korona pandemisi ile mücadelede cihazlarının sürekli ve sürdürülebilir çalışması için kritik bir ürün olduğunu belirtip, operasyonların aralıksız devam edebilmesi için üretimine ağırlık vermemizi istedi. Bu noktada kesintisiz üretim için gerekirse devletimizden destek istememizi, bu konuda girişimlerimizde bize destek olabileceklerini belirtti. Biz de durumun öneminin farkındalığıyla kesintisiz üretime başladık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-04-04 11:19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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