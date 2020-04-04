Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otoyollar boş kaldı, izinsiz giriş ve çıkışlara izin verilmiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.

Otoyollar boş kaldı, izinsiz giriş ve çıkışlara izin verilmiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.
Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Covid19) salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a girişçıkışların yasaklandığını açıkladı. Dün gece 24.00'a kadar araçların geçişine izin verilirken, o saatten sonra izinsiz kimsenin geçişine izin verilmiyor. Gece saatlerinde uzun kuyruklar olurken, sabah saatlerinde kalabalık yerine sakinliğe bıraktı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarına uygulama noktaları kurarken, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor. Sadece tırların ve izni olanların geçişine izin verilirken, maske ve eldiven takmayan tır şoförleri de uyarılıyor.
Öte yandan yasakla birlikte TAG otoyolunda da trafik yoğunluğu yok denecek kadar aza düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin otoban gişelerinde uzun araç ...
Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor
YEREL HABERLER Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de ...
Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fırıncı esnafı, fırınının camına "Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir" yazılı afiş astı Fırının camındaki afişi gören vatandaşlarda esnafa imkanları ölçüsünde destek veriyor
YEREL HABERLER Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek ...
Mersin'de tarımsal üretim devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de tarımsal üretim devam ediyor
Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı
Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde koronavirüs vakası yok
YEREL HABERLER Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde ...
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki’den korona virüs açıklaması “Kurumumuzda ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamında pozitif çıkan bir korona virüs vakasına rastlanılmamıştır”
YEREL HABERLER Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki’den korona virüs ...
(Görüntülü) Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı
Tarsus'ta yamaçtan düşen kaya parçaları, yolu kapattı
YEREL HABERLER Tarsus'ta yamaçtan düşen kaya parçaları, yolu kapattı
Toroslar'da asansörlere dezenfektan ünitesi yerleştirildi
YEREL HABERLER Toroslar'da asansörlere dezenfektan ünitesi ...
(Görüntülü) Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu (EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu ...
Kopan kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Kopan kayalar yolu kapattı
(Görüntülü) Mersin'de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de eczacılar toplu taşımadan ...
Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Mersin´de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Mersin´de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz ...
Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını ...
MESKİ, Tarsus ilçesinde 19 mahalleye içmesuyu ileten isale hattını yeniledi
YEREL HABERLER MESKİ, Tarsus ilçesinde 19 mahalleye içmesuyu ileten ...
ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği
YEREL HABERLER ASKON Mersin Şubesinden 50 bin maske desteği
Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu/ Ek ...
(Görüntülü) Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık ...
Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti
YEREL HABERLER Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti
Gültak, BİLSEM’in zeki çocuklarını evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Gültak, BİLSEM’in zeki çocuklarını evlerinde ziyaret ...
Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim veriyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 40 öğretmen 950 öğrenciye online eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X