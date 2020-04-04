Mersin'de 'online ve telefonla terapi' hizmetine ilk hafta 63 kişi başvurdu Mersin Büyükşehir Belediyesi, olağan süreçte kentin iki noktasında sunduğu 'aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' hizmetini, korona virüs salgını sürecinde 'telefonla ve online terapi' sistemine taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, olağan süreçte kentin iki noktasında sunduğu 'aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' hizmetini, korona virüs salgını sürecinde 'telefonla ve online terapi' sistemine taşıdı. Evden eve sunulan hizmete ilk haftada 63 kişi başvurdu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki psikologlar, kendilerine gelen başvuruların verilerini paylaştı. Buna göre, korona virüs kaynaklı ve bireysel sorunlara yönelik sunulan psikolojik desteğe en fazla başvurunun yüzde 53 oranla korona virüs kaynaklı olduğu gözlemlendi. Öte yandan verilere göre başvuran kişilerde en fazla gelecek ve ölüm kaygısı ile depresyon görüldü. Ergen, genç yetişkin, yetişkin ve yaş almış bireylerden gelen başvuruların yüzde 64’ü 1840 yaş aralığındaki genç yetişkinlerden geldi. Yaş aralığına göre başvuru sırasını yetişkinler, ergenler ve yaş almışlar izledi. Verilere göre yüzde 53 oranla korona virüs sebebiyle duyulan kaygıya eşlik eden problemlerin başında gelecek kaygısı gelirken, daha sonra ölüm kaygısı geldi. Ayrıca duyulan problemler arasında obsesif kompulsif bozukluk ve panik atak da yer aldı. Korona virüs dışında kişilerin bireysel sebeplerle yaptıkları başvurularda ise ilk sırayı gelecek kaygısı ve depresyon paylaştı. Başvurular arasında kaygı, aile içi şiddet ve uyku bozukluğu problemleri de dikkat çekti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nden psikolog Nazlı Cemre Dursun, eldeki verilere göre başvuruların çoğunlukla genç erişkin bireylerden geldiğini belirterek, “Elimizde bulunan verilere göre bizi genellikle genç yetişkin kişiler gelecek kaygısına yönelik arıyor. Bunun dışında 65 yaş ve üstü kişilerin de genellikle ölüm kaygısı üzerine başvuruları oldu. Burada, yaş arttıkça aslında ölüm korkusunun arttığını, yaş azaldıkça da ölüm korkusundan ziyade gelecek kaygısının arttığını görüyoruz” dedi.

Kişilerin bireysel sebeplerle yaptıkları başvurularda kaygı, aile içi şiddet ve depresyon gibi etkenlerin görülmesine değinen Dursun, “Gün boyu evin içerisinde vakit geçiriyoruz. Şu an stres oluşturan bir durumun içerisindeyiz. Herkes endişeli. Bütün gün evde olduğumuz için stres arttıkça etrafımızdaki insanlarla iletişimimizde de bir kopukluk oluyor. Kaygının hafifletilmesi açısından evin içerisinde herkesin kendine ait bir zaman diliminin olması lazım. Sinirlenebiliriz ama sinirlendiğimiz zaman balkona çıkabiliriz. Hava alabileceğimiz alternatif bir ortama çıkabiliriz. Dışarı çıkalım demiyorum, ev içerisinde güneş ve oksijen almamız lazım. Alamadığımız zaman hem stres eşiğimiz yükselecek hem de kendimizi daha kötü hissedeceğiz” diye konuştu.

Ölüm ve gelecek kaygılarını tetikleyen etkenlerden bahseden Dursun, “Hayatımızda sosyal medyanın rolü çok fazla. Hepimizin hayatını ister istemez etkiliyor. Hem haberler hem de kullandığımız iletişim araçları bizi etkileyen önemli faktörler. Önerim; haberleri gün boyu takip etmelerinden ziyade, güvendikleri kaynakları belli aralıklarla takip etmeleri” diye konuştu.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin telefonla ve online terapi randevu hatları olan 0537 303 3515 ve 0538 682 7759 numaralı telefonları arayarak kayıt oluşturabiliyor. Vatandaşlar, randevu saatinde telefonda veya görüntülü görüşme şeklinde psikolojik destek alabiliyor.

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