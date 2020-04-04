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Mezitli Belediyesi, virüs tedbirlerine 8 milyon bütçe ayırdı

İHA

Mezitli Belediyesi, virüs tedbirlerine 8 milyon bütçe ayırdı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid19) salgını dolayısıyla vatandaşların ve çalışanların zor durumda kalmaması için bütçesinden 8 milyon lira ayırdı.
Mezitli Belediyesi, her yıl düzenli olarak verdiği üniversite burs paralarının 2. taksitini yatırdı. Ayrıca esnek çalışma esasına göre çalışanlarının bir bölümüne idari izin veren belediye, çalışanların maaşlarıyla birlikte geçmiş dönemden kalan sosyal haklarının da ödemesini yaptı. Bunların yanı sıra ilaç, dezenfektan, maske ve gıda kolisi gibi ek maliyetlere rağmen belediye, vatandaşların ve çalışanların zor durumda kalmaması için 8 milyon lira bütçesinden ayırdı.
15 Nisan 2020 tarihine kadar bu ve benzeri ödemelere devam edeceklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı mücadele ederken vatandaşlarımızı da yalnız bırakmamak adına bir dizi tedbirler aldık. Ekiplerimiz 24 saat ara vermeden kentimizin her noktasında dezenfektan ve temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun yanında, halkımıza evde kalmaları yönünde çağrı yaparken zor durumda kalan esnafımızı da düşünmek durumundayız. İlk olarak vadesi gelsin ya da gelmesin daha önce iş yaptığımız belediyemizden ya da bağlı şirketimizden alacağı bulunan küçük esnafımızın borçlarının ödemesini yaparak destek olmak istedik. Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Yılda üç kez yapılan öğrenci yardımlarının da hesaplara yatırıldığını belirten Tarhan, “Yine okulların tatil edilmesine rağmen öğrenci arkadaşlarımıza da destek sağlamak adına söz verdiğimiz öğrenci yardımlarının 2. taksitlerini hesaplarına yatırdık. Burs almayı hak eden 700 öğrencimiz bu paralarını mutlulukla harcayabilir” şeklinde konuştu
Dünya olarak yaşadığımız bu krizde canla başla görevlerini yerine getiren personellerini de unutmadıklarını ifade eden Tarhan, “Virüsün yayılmasını en aza indirmek amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında esnek çalışma programına geçtik, engelli, kronik hastalığı bulunan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan tüm çalışanları idari izne ayırdık. Yine kurum bünyesinde işlerin aksamaması için mevcut sayıda personel bırakarak esnek çalışma yöntemine geçtik. Tüm bunların yanında çalışanlarımızın yaşanan krizden en az etkilenmeleri amacıyla sosyal haklarıyla birlikte maaşlarını da ödedik. Bu zor dönemde sıkıntı yaşamamaları adına tüm önlemlerimizi de aldık” diye konuştu.
Tüm bu ödemeler için belediye bütçesinden 8 milyon lira ayırdıklarına vurgu yapan Tarhan, “Bu virüsün sona erdirilmesi ve halkımızın en az zararı görmesi adına tüm kurumlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu bağlamda halkımızın ve esnaflarımızın da sıkıntı yaşamadan süreci atlatması için çalışıyoruz. Belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak, elimizden gelen desteği sunacağız. Birlikte başaracağız" dedi.

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