Belarus NGS'nin ikinci ünitesine güç kaynağı yerleştirildi

Belarus Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitesine, 31 Mart tarihinde ilk 10 kilovoltluk (kV) güç kaynağı bölümü bağlandı. Güç kaynağı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Ostravets’te imal edildi.

Atomstroyexport’da bulunan Belarus NGS İnşaat Müdürü Alexey Kononenko, ünitenin standart güç kaynağına bağlanmasının aşamalar halinde yapılacağını belirterek, "Voltaj öncelikle normal işlemler için güç kaynağı sistemlerine verilecek, sonra güvenlik sisteminin güç kaynağı sistemleri arasında ve daha sonra da reaktör bölmesi, makine dairesi ve diğer tesislere dağıtılacak” dedi.

Uzmanlar, elektrik sağlanmasıyla birlikte ünitenin tam kapasite işletmeye alınmasına başlayacak. Ayrıca, yapılacak kesintisiz test işleminin ilk 72 saati boyunca, 10kV’luk güç kaynağı sistemine ait tüm dört bölümün normal operasyonlarda (20VVA, 20VVV, 20VVS ve 20VVD) işletilebilirliğini kontrol edecekler.

Belarus NGS İnşaat Proje Müdürü ASE’nin Başkan Yardımcısı Vitaly Polyanin ise “Gerekli güç kaynağı sistemlerine, izleme ve kontrol sistemlerine adım adım tedarik edilecek voltajın düzgünce planlanmış programı, sistemlerin ve ekipmanın işletmeye alınmasını sağlayarak üniteyi yılın sonundaki diğer aşamalara hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

Belarus NGS’de iki tane VVER1200 reaktör bulunuyor ve bunların sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında devreye girmeleri planlanıyor. Şubat ayında Belarus Enerji Bakan Yardımcısı Mikhail Mikhadyuk, Respublika Gazetesine yaptığı açıklamada, 2’inci ünitenin yüzde 70 oranında hazır durumda olduğunu ve Belarus 1’in işletime girmesi için yapılan ön testlerin de bitmeye yakın olduğu bilgisini verdi.

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