Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nın mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla yayımladığı, 'mevsimlik tarım işçileri ve hayvancılık faaliyeti genelgesi' doğrultusunda düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcileri, il müdürleri ve belediye temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Mersin'de tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan çalışmalar, kente gelen işçilerin konaklayacakları alanlarda korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi için alınması gerekli tedbirler ile göçerler ve arıcıların uyması gereken önlemler ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Galip Yılmaz’ın, 'korona virüs tedbirleri kapsamında mevsimlik tarım işçileri' konulu bir sunum yaptığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.