Ressam Meriç hayatını kaybetti

MERSİN, (DHA)- MERSİN´de yaşayan ressam Mehmet Ali Meriç (74), toplu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye´nin farklı kentlerinde bugüne kadar yaptığı eserlerle 72 sergi açan ressam Mehmet Ali Meriç, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 35 yıl önce Mersin´e yerleşen 2 çocuk babası ressam Meriç, bir dönem İçel Sanat Kulübü Başkanlığı´nı da yürüterek, kentteki sanatsal faaliyetlerde aktif rol aldı.
Mehmet Ali Meriç'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-04-04 16:00:56
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