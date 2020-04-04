Mersin'de cezaevine dezenfeksiyon

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MERSİN, (DHA) MERSİN´de bulunan E Tipi Kapalı cezaevi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye´de etkili olan koronavirüs nedeni ile E Tipi Kapalı Cezaevi'nin dezenfekte edildiği bildirildi. Ekiplerin, mahkumların kullandığı koğuş, mutfak, koridor ve tuvaletleri salgın nedeni ile dezenfekte ederek, sterilizasyonunu sağladığı ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-04-04 16:52:52



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