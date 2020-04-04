Mersin'in otoban gişelerinde sessizlik hakim



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe giren girişçıkış yasağı uygulamasıyla TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğunluk azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 kent için için giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Mersin gişelerinde sakinlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.

20 YAŞ ALTINA CEZA

Mut ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıktığı tespit edilen 20 yaş altı Ü.A., A.M.B. ve A.F.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine aykırı davranmaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2020-04-04 18:59:55



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