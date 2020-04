Yeşilboğaz: "Avukatı yüceltmek, ülkeyi yüceltmektir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatı yüceltmenin, ülkeyi yüceltmek olduğunu söyledi.

Yeşilboğaz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, avukatların her gününün, her dakikasının mücadele günü olduğu gibi 5 Nisan Avukatlar Günü’nün de mücadele günü olduğunu ifade etti. Yeşilboğaz, "Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle meslektaşlarımızla bir arada olamasak da meslektaşlarımız için gerek ferdi olarak, gerekse diğer barolarla birlikte mesleğimizin, hukuk sistemimizin ve ülke sorunlarının çözümüne yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu sağlık sorunları ile ülkemizdeki bazı sıkıntılar, mesleğimize çok ciddi zararlar vermekte, meslektaşlarımızın çok ciddi mağduriyetler yaşamasına sebep olmakta ve avukatlık mesleğini geriye götürmektedir. İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin en az zararla atlatılması için en büyük katkıyı sunan meslektaşlarımızdır, hukukçulardır. Bu konudaki rolleri yadsınamaz olan tüm meslektaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Her avukat, hukuk ve adalet kuraklığında bir damla sudur" diyen Yeşilboğaz, "Çağlayandır avukat, adaletin akmadığı yerde. Adaletin kanatlarıdır cübbemiz. Bir düştür avukat, özgürlük ve adalet özleminde. İnsanlığa uzanan özgürlük eli, barış elidir avukat. Avukatsan hedefisin karanlık zihniyetlerin. Çünkü cübbelerimiz; hukuksuzluk zincirlerini kıran, keskin kılıçtır. Vuruldukça çoğalan, çoğaldıkça güçlenen, güçlendikçe büyüyen adalet tomurcuklarıdır avukat. Bugünlerin mücadelecisi, yarınların insanca yaşam garantisidir avukat. Mersin Barosu olarak verdiğimiz mücadele, demokrasi mücadelesi, hukukun üstünlüğü mücadelesi, adalet mücadelesi, insanca yaşam mücadelesi, yaşanabilir çevre mücadelesidir. Tüm meslektaşlarımız ve barolar aynı gemide olduğumuzu unutmadan aynı mücadeleyi vermelidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında; hak, hukuk ve adalet mücadelesini birlikte verdiğimiz tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü yönetim kurulumuz adına kutlarım” ifadelerini kullandı.

