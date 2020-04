Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle evde kalmayı kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını riskini azaltmak için ‘evde kal’ çağrılarıyla evlerine kapanan vatandaşlara, hayata geçirdiği sosyal projelerle destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerini hızla kriz ortamına göre dönüştürerek, vatandaşların evde kalmalarını kolaylaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler de bir bir hayata geçiriliyor. Ev halkının yemeğinden ekmeğine, yaşlıların ilacından kişisel bakımına, çocukların sütünden gençlerin üniversiteye hazırlık kursuna, hijyen malzemelerinden su tüketimine kadar her ayrıntı düşünülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu süreçte bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerini yürütüyor, bir yandan salgına karşı önlem almaya yönelik çalışmalar yapıyor, diğer yandan da sosyal projelerini kriz ortamına uyarlayarak sürdürüyor. Belediye bünyesinde çalışan toplam 9 bin 927 personelden 2 bin 622’si izne çıkarıldı ya da evden çalışmaya başladı, kalan personel dezenfeksiyon, ilaçlama, sosyal yardım gibi korona virüs ile mücadele alanlarına yönlendirildi.



Evde kalan ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların evlerinde kalmalarını kolaylaştırıcı çalışmalarının başında, talep edenlerin yemek ihtiyacının karşılanması geliyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal projeleri arasında yer alan Aşhane ve Mahalle Mutfakları projesi, salgın riskinin ortaya çıkmasının ardından Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde hızla dönüştürüldü ve kriz dönemine uygun bir çalışma esasına geçildi.

Aşhane, engel durumu olan, yaş almış veya evlerinden dışarıya çıkamayan toplam 780 yurttaşın evlerine düzenli olarak yemek ulaştırıyordu. Koronavirüs salgınının risk oluşturmasının ardından evlerinden çıkamayan kişilere de Aşhane’nin yemekleri ulaştırılmaya başlandı. İlki Halkkent Mahallesinde açılan Mahalle Mutfakları, dar gelirli yurttaşların 3 çeşit yemeği 3 liraya, hiç geliri olmayan yurttaşların ise aynı yemeği ücretsiz olarak yemesini sağlamak amacıyla oluşturuldu. Salgının ardından Mahalle Mutfaklarının işlevi de hızla yeni sürece göre ayarlandı ve talep edenlerin evlerine yemek gönderilmeye başlandı. Belediye, her gün 3 bin 500 yurttaşın evine sıcak yemek ulaştırıyor.



Halkın temiz ve güvenilir ekmek ihtiyacı karşılanıyor

Salgın riskinin yayılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin kriz durumuna göre yeniden organize ettiği sosyal belediyecilik çalışmalarından biri de Halk Ekmek oldu. MEREK, üretimden dağıtıma her aşamadaki tedbirlerini artırdı. Fabrika içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini günler öncesinden tamamlayan MEREK, ekmeği fabrikadan sofraya kadar uzanan hijyen zinciri ile halka ulaştırıyor. MEREK fabrikasında üretilen ekmekler, elle ve havayla temas etmeden büfelere ulaşıyor. Salgın riski nedeniyle yurttaşlar güvenilir ve temiz ekmek arayışına girince ekmek üretimi de 60 bine yükseltildi. Mersinliler, 38 noktadaki kulübelerden temiz ve güvenli ekmeğe ulaşabiliyor.



Yaşlıların ekmeği de ilacı da Belediye ekiplerince getiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım hizmetlerini de salgın riski dönemine özgü olarak yeniden yapılandırdı. Salgın riskinin ardından yaş almış yurttaşların ilaçlarının eczaneden alınarak, evlerine kadar götürülmesi de hizmetlere eklendi. Böylece 65 yaş ve üstündeki vatandaşların günlük ekmek, yemek, raporlu ilaç gibi ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı için bu yaş grubundaki yurttaşların evden çıkmasına gerek kalmıyor. Ekipler, her gün yaşlı vatandaşları arayarak, sağlık durumlarını da kontrol ediyor.



Halk Kart sahipleri evden çıkmadan alışveriş yapabilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoksul vatandaşlara erzak ve gıda yardımlarının ulaşması için Halk Kart uygulamasına geçmişti. Bu karta sahip olan 9 bin 157 aile, ihtiyaç duydukları gıda maddelerini anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerden alabiliyordu. Korona virüs salgının ardından Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi de hızla kriz dönemine uygun hale getirdi. Kartın geçerli olduğu 125 bakkal ve marketin, vatandaşın talep ettiği gıda maddelerini evlerine kadar götüreceği bir sistem kuruldu. Halk Kart sahibi aileler, dışarıya çıkmalarına gerek kalmadan alışverişlerini yapabiliyor.



Okullar kapanınca çocukların sütü evlerine gönderildi

“Süt Senin Gurur Mersin’in” projesi kapsamında okullarda süt dağıtan Büyükşehir Belediyesi, okullar kapanınca ücretsiz sütleri evlere ulaştırmaya başladı. Büyükşehir, 13 ilçede günlük 12 bin paket, toplam 360 bin paket sütü evlere ulaştırıyor. İlköğretim düzeyindeki çocuklara da ilk etapta 5 bin kitap dağıtılıyor.

Salgının ardından tüm okullar ve eğitim kurumları tatil edilince Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri de tatil edilmişti. Ancak belediyenin kurs merkezlerindeki öğrenciler, sınav sürecinde yalnız bırakılmadı ve uzaktan eğitim hizmetine geçildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden eğitim yardımı alan 7 bin 384 öğrencinin hesabına mart ve nisan ayları olmak üzere 2 aylık taksit tutarı olan toplam 2 milyon 955.3 bin TL yatırıldı.



Yoksullara ve esnafa su desteği

Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yoksul halka ve esnafa su desteği sağlıyor. Geliri olmayan ya da çok düşük gelirli ailelerin 10 metreküpe kadar olan su kullanım ücretlerini Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Nisan ayında meskenlerde sayaç okuması yapılmayacak, son 1 yılın ortalaması alınarak fatura kesilecek. Son 1 yılda 075 metreküp su kullanan işyerlerine nisan ayında fatura düzenlenmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu süreçte yardımcı ve destek olmak üzere esnafın belediyeden alacağı olan toplam 15 milyon liralık ödemeyi de gerçekleştirdi.



200 bin sağlık paketi ile 120 bin gıda paketi dağıtılıyor

İlk etapta 200 bin sağlık paketi ile 120 bin gıda paketi yurttaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanlarına tahsis ettiği 156 yataklı tesis, yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet vermeye başladı. Büyükşehir, ihtiyaç halinde sahra hastanesi kuracak, bir tesisini hastaneye dönüştürecek planlamayı da yaptı.



Büyükşehir tarım işçilerinin de yanında

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin de yanında yer alıyor. Büyükşehir, yaşanan zorlu süreçte hem tarımsal üretim sürekliliğinin sağlanması hem de mevsimlik tarım işçilerinin bu süreci herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, tarımın başkenti niteliğindeki Mersin’in farklı ilçelerindeki çadırlarda yaşayan tarım işçilerini ziyaret ederek, ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıyor. Ayrıca, ailelere sağlık ve gıda paketleri ile çocuklar için süt dağıtılıyor.

