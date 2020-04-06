Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesinde şüpheli bir şahsı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 10 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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