Mersin’de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde bizzat denetim yaparak, vatandaşların maskesiz alışveriş yapmalarına izin vermedi. Gültak, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin’de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde bizzat denetim yaparak, vatandaşların maskesiz alışveriş yapmalarına izin vermedi. Gültak, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

İHA

– Mersin'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetime çıkan Başkan Gültak, vatandaşların pazara maskesiz girmelerine izin vermeyerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.

Mersin’de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde bizzat denetim yaparak, vatandaşların maskesiz alışveriş yapmalarına izin vermedi. Gültak, vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı

– Mersin’de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetime çıkan Başkan Gültak, vatandaşların pazara maskesiz girmelerine izin vermeyerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen sıkı önlemler çerçevesinde, pazar yerlerine de düzenleme getirilmiş, vatandaşların maskesiz pazara girmeleri yasaklanmıştı. Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, önlemler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırırken, Başkan Mustafa Gültak, bizzat denetime çıktı. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yapan Gültak, pazar girişinde ve içinde hem satıcıları hem vatandaşları virüse karşı uyardı. Pazara maskesiz gelen vatandaşlara, virüsle ilgili bilgiler vererek, bir daha maskesiz gelmemelerini isteyen Gültak, bu vatandaşların pazara maske ve eldivenle girmelerini sağladı. Pazar içinde maskesiz dolaşan vatandaşları da anında uyaran Gültak, onlara da maske ve eldiven dağıttı.
Pazar içindeki satıcıları da denetleyen Gültak, satıcıların 3 metre kuralına uymalarından, maske ve eldivenle satış yapmalarından, seçmeye izin vermemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pazar girişinde ve içinde zabıta ekipleri de Başkan Gültak ile birlikte vatandaşlara maske, dezenfektan ve eldiven dağıttı.

“Kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz”
Başkan Gültak, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yaptıklarını söyledi. Zabıta ekiplerinin 7/24 hizmet verdiklerini belirten Gültak, “Cumhurbaşkanlığımızın çıkardığı tüm kuralları yerlerinde bir ben denetleyeyim dedim. Pazar mesafelerine baktım, maskesiz kimsenin girmemesi için giriş çıkışları bu pazarda ikiye indirdik ve maske dağıtımı yapıyor zabıtamız. Ayrıca, kendi hazırladığımız 10 bin dezenfektana ek olarak 10 bin tane daha dezenfektan hazırladık. Şu an onlar dağıtılıyor. Eldiven dağıtılıyor. Zabıtamız burada vatandaşımızın maskesiz, eldivensiz içeriye girmesine izin vermiyor” dedi.
Pazarcı esnafının hepsinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini de dile getiren Gültak, “Esnamızın hepsi kurallara uyuyor. Tezgahlar arası mesafeler uygun. Sosyal mesafeler dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu güzel bir şey. Bilim Kurulunun söylediği kurallara uyduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Aynı zamanda eczacı olduğumdan vatandaşa şunları söylüyorum; sosyal mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Bu kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz. Ama önemli olan bizim bu kurallara uymamız” diye konuştu.

“Günlük 5 binin üzerinde maske üretiyoruz”
Gültak, maske sıkıntısı nedeniyle belediyenin mahalle evlerinde yaklaşık 30 kadın çalıştırdıklarını kaydederek, “Günlük yevmiyelerini veriyoruz ve 5 binin üzerinde maske üretiyoruz. Bu maskelerimizi de Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Böylelikle hem ülkemize hem şehrimize maske konusunda yardımcı oluyoruz hem de mahallelerimizde 30 hanımefendinin evlerine katkı vermelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Günlük 100 bin litre kullanarak hem yolları hem sokakları dezenfekte ettikleri bilgisini de verin Gültak, ilçe genelindeki birçok noktayı 100 kişilik ekiple her gün dezenfekte ettiklerini söyledi. Gültak, vatandaşlara seslenerek, “Evde kakalım. Hayat eve sığar” çağrısı yaptı.
Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da getirilen kurallara sıkı sıkı uyduklarını belirterek, hem kendi sağlıkları hem de tüm insanların sağlığı için herkese maske takmaları çağrısında bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mut’ta korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Mut’ta korona virüs önlemleri
Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı
Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs ...
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında ...
Mersin'de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi
YEREL HABERLER Mersin'de nisan ayı su faturalarında korona virüs ...
Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
(Görüntülü) Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı
Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle evde kalmayı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle evde kalmayı ...
Erdemli Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor
Pırasa üretiminde 'sosyal mesafe' ayarı
YEREL HABERLER Pırasa üretiminde 'sosyal mesafe' ayarı
Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda ...
AKİB Mart'ta 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, pandeminin dış ticarete yansımalarının ekonomik tedbirler ve temassız ihracat modeliyle azaltılmaya çalışıldığını belirtti
YEREL HABERLER AKİB Mart'ta 913 milyon dolar ihracat ...
Mermer ocağında yüksekten düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Mermer ocağında yüksekten düşen işçi öldü
(Görüntülü) Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk eğitim merkezinde üretilen ...
Mersin'deki terapi desteği Fransa'ya kadar uzandı
YEREL HABERLER Mersin'deki terapi desteği Fransa'ya kadar uzandı
Yeşilboğaz: "Avukatı yüceltmek, ülkeyi yüceltmektir"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Avukatı yüceltmek, ülkeyi yüceltmektir"
Sosyal medya üzerinden evde rock müzik konseri
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden evde rock müzik konseri
Erdemli'deki pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Erdemli'deki pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz ...
Yüksekten düşen mermer işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekten düşen mermer işçisi hayatını kaybetti
Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli yerleştirildi
YEREL HABERLER Mezitli'de pazar yerlerine dezenfektan tüneli ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor
Mersin’de sağlık çalışanları için belediyeden ücretsiz tesis hizmeti Korona virüs salgını sürecinde kentte hizmet veren sağlık çalışanlarının sevdiklerine risk taşımamaları için Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 156 yataklı tam donanımlı konaklama tesisi, hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Mersin’de sağlık çalışanları için belediyeden ...
Yılmaz: "Virüse karşı en etkin mücadele evde kalmak"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Virüse karşı en etkin mücadele evde kalmak"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X