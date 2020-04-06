Mut’ta korona virüs önlemleri

Mersin'in Mut ilçesinde, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında pazar yerlerine girişler tek noktadan yapılıyor.

Belediye Başkanı Volkan Şeker, yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının tek noktadan olması için harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan sebze ve meyve pazarı giriş ve çıkışını tek yerden sağlıyor. Pazara giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlayan belediye ekipleri, vatandaşa maske ve eldiven dağıtımı yaparak ateşini de ölçüyor. Başkan Şeker, "Belediye olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Yayınlanan genelge ile pazar yerlerine maskesiz girmek yasaklandı. Biz daha önce yaptığımız gibi pazar girişinde maske dağıtımına devam ediyoruz. Bunun yanında eldiven verip halkımızın ateşini ölçüyoruz. Halkımız kurallara uyduğu takdirde biz bu salgının üstesinden milletçe geliriz. Lütfen maskesiz ve tedbirsiz dışarı çıkmayınız” dedi.

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