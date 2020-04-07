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Şairlerden 'evde kal' çağrısı

DHA

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu. Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız ile mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan´ın kaleme aldığı...

Şairlerden 'evde kal' çağrısı

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.<br>Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız ile mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan´ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan şiirseverler, salgına karşı halka evde kalmaları çağrısında bulundu.<br>MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konoravirüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" dedi.     <br>Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:"Söz dinle biraz yurdum insanı <br>Artıyor her geçen gün tanı <br>Hem kendini koru hem başka canı<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kalGerek var mı çarşı pazar gezmeye <br>Bir şey yok gibi sahile akın etmeye <br>Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye <br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Geçecek bu günler de elbet <br>Bitecek korona denen illet<br>Söylenenlere uy, biraz sabret<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Daha fazla yayılmasın bu hastalık<br>Her şeyin başı değil mi önce sağlık<br>Yapman gereken bir süre fedakarlık<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Al eline kitabını işte sana fırsat <br>Oku, olmadı yaz güne değer kat<br>Söylenenlere uy ki sürsün hayat<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal İş çok ciddi, açılsın artık göz<br>Yetmedi mi daha bunca söz<br>İstiyorsak ki yürekler olmasın köz<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Gelin bir süre uzaktan sevelim<br>Telefondan hal hatır edelim<br>Sağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Güzel yarınlara, güçlü çıkmak için<br>Bu illetin şerrini beraber yıkmak için<br>Zafer şerbetini hep birlikte tatmak için<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Biz bir söz verdik evdeyiz<br>Bu şekilde çok güvendeyiz<br>Kendimizin değil ülkenin derdindeyiz<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal Daha fazla yayılmasın diye bu illet <br>Dört başı mamur olsun diye devlet<br>Söylenenlere kulak ver ey yüce millet<br>Evinde kal Türkiye'm evinde kal"DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-04-07 09:08:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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