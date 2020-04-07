Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor

<br>MERSİN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden (KKTC) Mersin'e getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC´den dönüş yapan 395 Türk öğrenci, 23 Mart'ta KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu´na getirilerek 14 günlük karantina altına alındı. Karantina süresini dolduran üniversite öğrencilerinin, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-04-07 11:47:40<br>
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